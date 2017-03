100 años del Himno Cultural y Popular

Como uno de los tangos más icónicos del género, La Cumparsita es parte de la identidad uruguaya. En 1998 eso fue certificado a nivel nacional, cuando fue proclamado como el "Himno Cultural y Popular de la República Oriental del Uruguay". Este año ese himno celebra sus 100 años, y junto con su creador, Gerardo Matos Rodríguez, son el centro de varias celebraciones.





La Comisión del Centenario de La Cumparsita y la Comisión Interministerial de Apoyo al Tango (CIAT), junto con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación y Cultura dieron inicio ayer a las actividades con una conferencia de prensa que sirvió de presentación para el programa.





"Este centenario tiene que servir para reafirmar el tango como patrimonio inmaterial. Para reafirmar nuestro tango como un producto", dijo Alejandro Giménez, representante de la CIAT.





Por su parte Rosario Infantozzi, Presidenta de la Comisión del Centenario de La Cumparsita y sobrina nieta de Matos Rodríguez, contó sobre su primer acercamiento a la vida y obra del compositor: a través de una valija llena de documentos.





"Lo que me movió en principio a investigar fue esa deuda enorme de gratitud que tenía con este hombre, y después me atrapó y nunca más me soltó". Infantozzi editó dos libros y un documental sobre su tío abuelo, así como también brindó el material que se exhibe en el Museo y Centro de Documentación de Agadu.





Las autoridades resaltaron la importancia cultural y turística que tiene La Cumparsita, tanto para Uruguay como para el mundo. "Nadie puede entender cómo una partitura tan sencilla, escrita por un chico que ni siquiera sabía escribir música, puede haberse universalizado tanto", dijo Infantozzi. "Como decía Carlos Maggi, este chico bajó a los infiernos y desde allí volvió con esta música embrujada".





Actividades

Sábado 1° de abril Casi 100 - Vigilia por La Cumparsita. Reviviendo el mítico Café La Giralda, lugar donde La Cumparsita fue creada, el espectáculo contará la historia del celebrado tango. Participarán la Camerata Cruz del Sur, Horacio Di Yorio en piano, las voces de Mónica Navarro y Tabaré Leytón, el actor Eduardo Perez y el cuerpo de baile de Verónica Lagomarsino. Sala Zitarrosa, 21 horas. Entradas a la venta en Tickantel a $ 500.

Viernes 7 y sábado 8 de abril Abril de Tango. En el marco de las celebraciones, la Sala Zitarrosa a las 21 horas realizará el ciclo Abril de Tango, con la Orquesta típica Randolfo, Maia Castro en su primera fecha y el Cuarteto Ricacosa junto con El Chato y Los Milonga la segunda. Entradas a la venta en Tickantel a $ 300.

Miércoles 19° de abril Centenario de La Cumparsita. En el día de la gran celebración del tango, el Teatro Solís contará con un espectáculo con la dirección artística de Ignacio Suárez y la dirección general de Alexis Buenseñor, protagonizado por con los solistas de la Orquesta de Tango de Montevideo dirigida por el Maestro Álvaro Hagopián y las voces de Ricardo Olivera, Valeria Lima, Olga Delgrossi, Elsa Morán y Jorge Nasser. 21 horas. Entradas a la venta en Tickantel a $ 500.

Miércoles 19° de abril Gala 100 años de La Cumparsita. La Orquesta Sinfónica del Sodre liderará el festejo en el Auditorio del Sodre junto al bandoneonista Raúl Jaurena y bajo la dirección de Martín García. El programa incluirá obras de Jaurés Lamarque Pons, Edgardo Donato, Astor Piazzolla, Raúl Jaurena, Ángel Villoldo, y el gran cierre con La Cumparsita. 20 horas. Entradas a la venta en Tickantel con precios entre $ 160 y $ 810 .

Fuente: