21 Century Fox compra la cadena británica Sky

El grupo estadounidense 21st Century Fox, propiedad del magnate Rupert Murdoch, llegó a un acuerdo con Sky para adquirir el 100% de las acciones de la cadena británica por US$ 14.555 millones, informó este viernes Sky News.El acuerdo, sujeto a la aprobación de los reguladores y los accionistas, valora en US$23.000 millones, una compañía de la que 21st Century Fox ya posee el 39,1% de las acciones.Hace cinco años, Sky rechazó una oferta de Murdoch que valoraba cada título de la firma británica en US$9, mientras que ahora recomendará a los accionistas una propuesta que estima en US$13 por acción.El empresario australiano ya controla en el Reino Unido, a través del grupo News Corp, los diarios británicos "The Times", "The Sunday Times", "The Sun" y de la emisora de radio "TalkSport".Al añadir el grupo Sky, Murdoch sería propietario de canales de televisión de pago en el Reino Unido , Alemania e Italia.La operación entre 21st Century Fox y Sky da a luz "un líder global en creación de contenidos y distribución, impulsa nuestra oferta de deportes y entretenimiento, y nos otorga capacidades tecnológicas y para conectar con el consumidor únicas", señaló el grupo estadounidense."Añade la solidez de la marca Sky a nuestra cartera, que incluye las marcas Fox, National Geographic y Star", agregó.El vicepresidente de Sky, Martin Gilbert, afirmó por su parte que la dirección de la firma británica, "aconsejada por sus asesores", cree que la oferta de Murdoch asegura el "valor futuro" de la empresa para sus accionistas.Bajo las normas que rigen este tipo de operaciones, la ministra de Cultura y Medios de Comunicación británica, Karen Bradley, cuenta con un plazo de diez días para decidir si pide una evaluación de la compra al regulador del sector de las telecomunicaciones del Reino Unido (Ofcom).James Murdoch, hijo del empresario australiano, fue nombrado presidente de Sky este año, lo que había avivado las especulaciones sobre un posible nuevo intento de compra por parte del grupo estadounidense.