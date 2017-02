"A veces vienen palos para el agro que no tienen sustento científico y eso nos duele"

El entrevistado

Datos: Nació el 14 de abril de 1989, en Mercedes, Soriano; es casado, con Josefina Touron.

Responsabilidad: Presidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS) e integrante del equipo organizador de la Expoactiva Nacional.

Profesión: Ingeniero agrónomo.

Actividad: Asesora a productores.

Pasatiempos: La pesca y jugar al fútbol.

Fútbol: Es hincha de Peñarol.

Sí, nació en 1992 cuando la ARS cumplió 100 años y llegamos a 22 ediciones en 25 años, porque en tres años por la crisis de inicios de la década pasada no se hizo. Se hará del miércoles 15 al sábado 18 de marzo, en el campo del km 255 de la ruta 2, el precio de la entrada será $ 300 y como el año pasado, para darle una mano a los expositores, cualquier persona podrá tramitar su entrada gratuita poniéndose en contacto con las empresas que participan. Será una edición especial, porque tiene como marco los 125 años de la ARS. Los creadores de la Expoactiva nunca se imaginaron que iba a alcanzar el nivel que tiene. Su idea de mostrar tecnologías disponibles y las que vendrán en un solo lugar sigue siendo la gran misión.Se hizo el lanzamiento en la Expo Prado de 2016, se inició la venta, en diciembre se había alcanzado el 90% de la comercialización y ahora se completó. Eso nos genera una enorme satisfacción, demuestra la confianza que se tiene en la Expoactiva. Tenemos confirmada la presencia de 250 a 300 empresas que exponen productos y servicios de marcas nacionales y extranjeras en todos los rubros.Creemos que justamente, en los momentos adversos, es cuando más conviene estar para entre todos buscar alternativas y soluciones. Eso ha pasado y hemos podido generar un espacio para que las empresas, los productores y las autoridades se junten para afrontar de mejor modo los desafíos, que cada vez son más.Sí, el sábado 25 de febrero en el 10º Encuentro Mary y luego haremos la presentación el jueves 9 de marzo en el Edificio Mercosur, con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, eso se hará por primera vez y así queremos dar el mensaje de que es muy valioso abrirnos más internacionalmente, también a nivel del Mercosur.Hay empresas preparando aportes, para exponer sobre sus productos y en muchos casos invitar a especialistas para que informen de diversos temas de interés. Además está el ciclo de las charlas de la ARS. Es un año para que en una mesa redonda nos sentemos todos los actores para sincerarnos y sumar, por ejemplo en el tema producción de la carne. Lo mismo haremos con la agricultura. Habrá representantes de todos los involucrados. En cuanto al programa de las charlas y del resto de las actividades como las de la activa se actualiza todo cada día en www.expoactiva.com.uy Muy bien, ha llovido lindo y los vemos en buen estado. Las empresas que tienen sus parcelas tienen todo muy prolijo. Si no se corta el tema del buen clima tendremos todo en muy buen nivel.A este año, como el pasado, lo vemos como de reflexión sobre todo lo que hace al sector y ese será el espíritu en la Expoactiva. Por suerte hubo algunos ajustes que vinieron bien, pero en muchas actividades los números que hablan por sí solos siguen dando muy justito o siguen en rojo. Algunas cosas se acomodaron o se están acomodando a una nueva realidad. Seguimos teniendo un problema de comunicación, desde el sector nos falta decir mejor qué hacemos, por qué y cómo. Basta con leer algunas afirmaciones sobre el tema agroquímicos o cuando sentencian a la ganadería porque contamina y en verdad tenemos uno de los sistemas ganaderos más amigables con el ambiente del mundo. Sobre todo nos preocupa por quiénes lo dicen, gente que debería estar bien informada. A la Expoactiva han ido liceales de Montevideo y quedaron sorprendidos por lo que vieron, por el cuidado con que se hacen las cosas en el campo. A veces vienen palos para el agro que no tienen sustento científico y eso nos duele, por ejemplo en las redes sociales hay mucha cosa que no aporta nada. Otro tema que preocupa es cómo estimular la sinergia entre agricultura y ganadería, hay campos que pasaron a la agricultura hace 10 años y se plantean volver a la ganadería y eso requiere inversiones grandes y no siempre los números cierran, incluso en la ganadería de hoy. Esa es otra pata medio floja. Y está la presión fiscal y el costo país que no ayuda. Nos vamos acomodando en una realidad compleja, que sigue siendo desafiante en un sector fundamental, clave para todo el país, que aporta al PBI nacional casi un 25% entre acción directa e indirecta y con un factor multiplicativo que es el mayor en todos los rubros, cada peso que se genera en el sector se multiplica por siete en el resto de la sociedad. Vamos a seguir trabajando y buscándole la vuelta.La política de la ARS es ayudar sin andar diciéndolo. En la Expoactiva siempre hay colaboración con instituciones de acción social y escuelas, por ejemplo. Lo de Dolores fue tremendo, solo el que estuvo allí pudo tomar real dimensión del desastre. Enseguida fuimos a ayudar e invitamos a las empresas expositoras de la Expoactiva a colaborar con aportes en una cuenta bancaria. Con lo obtenido se compraron tres casas construidas con contenedores de Multiconteiner, una empresa que se portó muy bien, preciosas, elegimos tres familias que no estaban teniendo ayuda y se las donamos. Quedaron sorprendidas por el nivel de lo que recibieron y esto queremos que se sepa para que las empresas que ayudaron vean que esto se concretó.