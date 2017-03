Acción público privada en defensa del agua, de la población y del productor

Un convenio firmado en la tarde de este miércoles en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) permitirá que tamberos que ordeñen no más de 300 vacas, que sean de escala mediana o familiar y que sus predios se encuentren en la cuenca del río Santa Lucía reciban hasta US$ 16 mil –con un subsidio de 80% los familiares y de 50% los medianos–, más US$ 2.370 para abonar asistencia técnica, dinero que deberán destinar a inversiones que promuevan la sustentabilidad de sus sistemas, lo que terminará beneficiando a toda la sociedad.

Todo esto permitirá, por un lado, cuidar mejor el recurso agua en una cuenca que abastece de agua potable a más de la mitad de la población nacional y, por otro, que los sistemas productivos involucrados operen de un modo más cuidadoso en relación al uso de los recursos medioambientales.

Tabaré Aguerre, ministro de Ganadería, entre otras consideraciones mencionó que todo esto se gestiona "en una lógica donde los productivo, lo económico y lo ambiental no está descolgado de la gente que vive en ese lugar, no solo importan los que toman el agua de una cuenca, sino también quienes viven en la cuenca".

Mariana Hill, directora de Recursos Naturales del MGAP, precisó que, estén o no contemplados en este convenio, todos los productores de la cuenca del Santa Lucía deberán presentar su plan de lechería sostenible, en una instancia que sucede a la de los planes de uso y manejo de suelos en la agricultura. También mencionó que se comenzó por la mencionada cuenca dada "la vulnerabilidad" allí existente y remarcó que la meta es que a fines de 2017 todos los tambos de la cuenca hayan presentado sus planes de sostenibilidad.

José Olascuaga, director de Desarrollo Rural del MGAP, informó que en esa cuenca hay cerca de 1.300 productores familiares y medianos que pueden recibir el beneficio del convenio y que se procurará llegar al máximo posible de ellos. Recordó que en 2016 ya se invirtieron US$ 2 millones en 68 proyectos en Canelones, Florida y San José, en el marco de una experiencia piloto.

"Es un proyecto interesante, de defensa del agua, de la población y del productor", expresó por su parte Ricardo de Izaguirre, presidente del Inale, quien destacó el cuidado que se hace de los recursos en el manejo de este convenio, porque "es dinero de toda la sociedad".

Álvaro Ambrois, presidente de Conaprole, celebró este logro que en conjunto se alcanza con esfuerzos de actores de los sectores público y privado y remarcó lo positivo de recursos "que llegan al sector en momentos difíciles para la lechería".

El presidente de la SPLF, Horacio Rodríguez, destacó que "hoy es un deber" accionar para evitar malos niveles de contaminación, pero que eso pronto "va a ser una obligación, una traba arancelaria", en tanto enfatizó que "no podemos tirar ni una gota de agua".

Carlos Colacce, director de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, tras destacar que justo esto se estaba presentando durante el Día Internacional del Agua –en la mañana se había presentado en otro ámbito el denominado Plan Nacional de Aguas–, expresó que acciones como estas, aludiendo al convenio, "son las que realmente logran avances" y que "pronto se verán resultados concretos", en tanto informó que desde 2013 hay 11 medidas concretas adoptadas para mejorar la situación en la cuenca del Santa Lucía.





Gestiones con el BROU

El ministro Aguerre, en otro momento, mencionó también que se trabaja junto al Banco de la República en una línea de financiamiento, a largo plazo, "dentro del capítulo de financiamiento ambiental para ayudar a los productores a enfrentar el desafío de las inversiones que son necesarias para cumplir con la normativa, que son necesarias para contribuir a determinados servicios ecosistémicos que sus sistemas productivos tienen que cumplir, pero que no necesariamente tienen que ser financiados 100% sobre las espaldas de los productores".





Para conocer las bases

Los productores y sus asesores pueden obtener más detalles sobre las bases de la convocatoria en el portal www.mgap.gub.uy, por el correo consultasdgdr@mgap.gub.uy, por los teléfonos 2308 3562 y 2309 7025 o concurriendo a cualquiera de las oficinas del MGAP.

Fuente: