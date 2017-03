Actores de The Big Bang Theory dispuestos a bajar su sueldo por sus compañeras

Sin embargo, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Simon Helberg y Johnny Galecki están dispuestos a reducir sus salarios para las temporadas 11 y 12 de la sitcom para habilitar parte del presupuesto de la serie a un incremento salarial de dos compañeras de elenco.

The Big Bang Theory Warner Channel S10

Los cinco artistas aceptaron cobrar US$ 100.000 menos para que Mayim Bialik y Melissa Rauch, quienes se incorporaron al elenco en la tercera temporada, pasen de cobrar US$ 200.000 por episodio a US$ 450.000 en sus nuevos contratos de cara a los próximos 48 capítulos (dos temporadas), según el portal Variety