El Comité Central Israelita expresó al Codicen su preocupación ante la constatación de que la esposa del embajador palestino, Walid Abdel Rahim, brindó charlas sobre el conflicto de Medio Oriente en una escuela y en un liceo público.

El consejero del Codicen Robert Silva fue quien recibió personalmente la preocupación de parte de las autoridades del comité en los primeros días de diciembre.

En diálogo con El Observador, Silva señaló que según el comité israelita esta situación se dio en el liceo Nº 25 (Punta Rieles) y en el escuela Nº 175 Pedro Campbell (Carrasco). Junto con los nombres de los centros educativos, las autoridades del comité presentaron una carpeta con documentación sobre los encuentros. Según informó ayer Vtv Noticias, en los encuentros la esposa del embajador mostró a los estudiantes, entre otras cosas, fotos de soldados israelíes reprimiendo palestinos.

Ante esto, Silva envió una copia de la carpeta a la directora general de Secundaria, Celsa Puente, y al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). También le entregó una copia a cada uno de los consejeros del Codicen.

Según señaló el jerarca, dado que la preocupación fue presentada luego de culminados los cursos tanto en Primaria como en Secundaria, el Codicen resolvió analizar el tema en febrero. En tanto, adelantó que la directora de Secundaria le manifestó que se iba a investigar y actuar en consecuencia. De hecho, fuentes del Consejo de Educación Secundaria (CES) informaron a El Observador que los hechos se están investigando. Silva agregó que al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) la carpeta le fue enviada unos días más tarde. El consejero de Primaria, Héctor Florit dijo a El Observador no estar al tanto del asunto. Por su parte, el presidente del Comité Israelita, Israel Buszkaniek, no quiso dar más detalles sobre los hechos hasta que el Codicen no investigue.

Denuncia en el Parlamento

No obstante, las autoridades del comité también alertaron sobre los episodios a la diputada nacionalista, Graciela Bianchi, quien inmediatamente presentó el caso en la comisión de Educación de Diputados. Bianchi dijo a El Observador que la denuncia la recibió a fines de diciembre, por lo que la comisión resolvió citar al Codicen en febrero apenas se levante el receso parlamentario. Indicó que las fotos que le hizo llegar el comité israelita muestran no solo a la esposa del embajador, sino también al propio embajador dando charlas a los alumnos con la bandera palestina. También hay fotografías que muestran a los alumnos visitando la embajada. Agregó que las charlas también se dieron en algún colegio privado.

"Es muy grave. Se está perforando de forma gravísima la laicidad", dijo la diputada. Advirtió que, por ley, cualquier legislador o autoridad gubernamental o extranjera que quiera visitar un centro educativo tiene que pedir permiso a las autoridades del consejo competente; en este caso, Secundaria o Primaria. Si se le concede este permiso, el visitante no puede hablar con los alumnos, incluso si estos son mayores de 18 años, dijo.









También apuntan contra la IMM La diputada Graciela Bianchi dijo que este año la Intendencia de Montevideo, a través de su dirección de Educación, impartió en centros educativos charlas sobre parlamento juvenil, donde se trataron otros temas que nada tienen que ver con este objetivo. Entre ellos, se informó a los estudiantes sobre cuestiones de género, historia reciente y sistemas políticos. Para Bianchi esto constituye una violación a la laicidad porque esas charlas no tuvieron control por parte de ANEP. Indicó que en el momento le informó al Codicen, pero este no hizo nada al respecto.





