Adele se presentará en la ceremonia de los Grammy

Adele confirmó su regreso al escenario de los Grammy , en un año donde vuelve a ser una gran candidata para los premios con cinco nominaciones.





La cantante inglesa se presentó el año pasado en la ceremonia, pero su interpretación del tema All I Ask se vio afectada por un problema técnico: uno de los micrófonos que amplificaba al piano se cayó sobre sus cuerdas y afectó el sonido de la música.





Días después, en el programa The Ellen Show la artista explicó el suceso con el humor que la caracteriza. "Quise darme vuelta y acomodar el micrófono, pero sencillamente me quedé congelada y no logré hacerlo, fue muy vergonzoso", dijo entre risas.





Adele se sumó a la primera tanda de artistas confirmados para presentarse en la ceremonia, entre los cuales se encuentran John Legend, Metallica, Carrie Underwood y Keith Urban.





25, el tercer Hello compite por Grabación y Canción del año, así como también Mejor interpretación pop solista. , el tercer disco de la cantante inglesa, está nominado como Álbum del año y Mejor álbum de pop vocal, mientras que la cancióncompite por Grabación y Canción del año, así como también Mejor interpretación pop solista.





En esta, la 59° edición de los Grammy, es Beyoncé la artista más nominada con 9 menciones, seguida por Rihanna, Drake y Kanye West con 8.





Por primera vez, el conductor de la ceremonia será el actor y cantante James Corden, conocido por su programa The Late Late Show y su popular segmento Carpool Karaoke.





