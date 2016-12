Adeom levanta medidas y "exige" el retiro de camiones privados

Desde la hora 17 de este jueves, los trabajadores de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) retomaron las tareas que se vieron interrumpidas desde las 10 de la mañana por una asamblea, en la que se resolvió ir a un cuarto intermedio y no tomar más medidas sobre la recolección de basura en Montevideo. El gremio realizará las horas extras que en el marco del conflicto no estaba haciendo, al menos mientras se negocian las condiciones laborales en una tripartita de la que también participan la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y el Ministerio de Trabajo, según dijo en conferencia de prensa el secretario general de Adeom, Facundo Cladera.

A raíz del conflicto, que generó acumulación de basura en la ciudad, la IMM puso en marcha un plan de contingencia y contrató a empresas recolectoras privadas. El director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Eduardo Brenta, dijo esta mañana en entrevista con El Observador TV que hay al menos 28 camiones privados trabajando y que notó "una mejora en el estado de la ciudad".

Para Adeom, hubo "una contratación de empresas sin ton ni son". "Si el problema era que Adeom estaba tomando medidas exigimos el retiro inmediato de las empresas", dijo Cladera y agregó que la situación se irá normalizando. "Como trabajadores va a estar todo el marco dispuesto para que se normalice", indicó.



La división Limpieza de la IMM será la encargada de evaluar cuál es el mejor momento para que los camiones privados dejen de realizar las tareas de recolección.

Por su parte, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que la intendencia "estigmatizó" a los trabajadores porque los responsabilizó por los retrasos en la recolección. "Hemos notado que desde distintas autoridades de la IMM se pretende echar un manto de ocultamiento de problemas de gestión que hay estigmatizando a los trabajadores. Si los trabajadores han adoptado una decisión de no hacer horas extras, cuando los trabajadores no tenemos la obligación de hacerlas, y eso genera muchas dificultades, significa que algo no está bien en el lugar. O falta personal o hay falta de gestión", sostuvo Abdala.

