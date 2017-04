Adrián Caetano: una carrera cinematográfica marcada por la violencia

Por Matías Castro, especial para El Observador

Disparos, golpes, muertos. Ambientes turbios, cárceles, prostitutas. Y más disparos. Lo que ve el lente del director uruguayo Adrián Caetano ha estado signado por la violencia prácticamente desde sus inicios en el mundo audiovisual.

Su carrera comenzó en Argentina, donde vive, en 1992, pero empezó a cobrar notoriedad seis años más tarde, cuando estrenó el largometraje Pizza, birra, faso. Desde entonces, la violencia ha atravesado la mayoría de sus productos, lo que se ha convertido en un sello personal.

Hizo televisión de autor en recordadas series como Tumberos y Disputas, ambas producidas por Marcelo Tinelli, antes del furor global por las series de TV. Después volvió al cine, y desde entonces ha intercalado su tarea entre la pantalla grande y la chica.

Por estos días, el estreno en Argentina de El otro hermano, su noveno largometraje de ficción, lo encuentra en plena fajina televisiva. Al tiempo que promociona esta adaptación de la novela de culto Bajo este sol tremendo, de Carlos Busqued, prepara el inicio de una serie sobre Sandro que será emitida este año por Telefé.

Es serio, al principio puede parecer parco, pero siempre tiene algo para decir y una reflexión sobre su trabajo y los medios con los que trabaja. "Lo que me ha pasado siempre es que el paso del tiempo es lo que me permite tener una conclusión sobre mi trabajo. Desdeme pasó con todas las películas que hice", contó a El Observador. La pregunta era sobre cómo se había sentido al ver su último filme terminado, después de estar años sumergido en el mundo sórdido, sucio y violento que retrata la película. "Plasmé lo que me propuse, pero no puedo emitir un juicio como si no fuera mía porque hasta hace menos de dos meses estaba muy metido en la película, con la mezcla y la música. Ahora, cuando la vi en (el festival de cine de) Miami no pude evitar pensar lo que cambiaría, cosa que me pasa con mis películas más viejas", dijo.