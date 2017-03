Advierten por posible faltante de combustible este fin de semana

Los camiones distribuidores, que suelen hacer tres viajes cada viernes, hoy hicieron solo uno, y hasta el lunes no van a volver a entrar a la planta, informó a El Observador el presidente de la UTC, Óscar Benavides. "Salió mucho menos de lo habitual y eso puede hacer que alguna estación se quede sin combustible", reconoció el dirigente, aunque dijo que no podría hablar de "desabastecimiento total".





Según Añón, así como habrá estaciones con desabastecimiento, también habrá muchas que no tendrán problemas. "No creo que vaya a afectar al automovilista", dijo Añón, aunque aclaró que "si falta combustible, no será culpa de las estaciones".