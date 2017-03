Aerolíneas low cost comienzan a despegar en el Cono Sur

La tendencia de las aerolíneas low cost se está consolidando en el Cono Sur, una de las regiones del mundo donde los vuelos son más caros, luego de que la semana pasada el gobierno argentino oficializara la concesión de 41 rutas aéreas por 15 años a tres compañías de bajo costo, lo que incluye a dos ciudades uruguayas: Montevideo y Punta del Este.

Las compañías autorizadas a volar son Alas del Sur y American Jet, mientras que Andes, que ya operaba, podrá ampliar sus vuelos. El presidente argentino, Mauricio Macri, había anunciado el 6 de marzo un plan aerocomercial con nuevas empresas que volarán rutas hasta ahora exclusivas de la compañía estatal Aerolíneas Argentinas.

"Se considera conveniente, necesaria y de evidente utilidad general la incorporación de un transportador de nuestro país para explotar servicios de transporte aéreo internacional hacia los destinos propuestos", dice la resolución del gobierno argentino, publicada el viernes 17.

El diseño de las rutas autorizadas por el gobierno argentino implica varias escalas. De esta forma, por ejemplo, para llegar a Shanghái se debe hacer escala previa en Los Ángeles. Para ir a Santa Cruz debe pasarse por Rosario, provincia de Santa Fe, y para llegar a Miami se debe hacer una parada en Santiago.

En tanto, American Jet tendrá su base de operaciones en la provincia de Neuquén, desde donde establecerá conexiones con ciudades de Argentina que "al presente no se encuentran vinculadas por vía aérea en ningún caso". Además de los vuelos locales, American Jet volará a Malvinas, Chile (Temuco y Santiago), Bolivia (Tarija, Santa Cruz), Paraguay (Asunción), Brasil (Porto Alegre) y Uruguay (Punta del Este).

Las tres empresas habilitadas deberán comenzar a volar seis meses después de que obtengan el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos.

Ya existen empresas interesadas en presentarse a un segundo llamado, informó el diario argentino La Nación.

Sky Airline contraataca

lll En el mismo día en que se oficializaron las nuevas compañías en Argentina, la low cost chilena Sky Airline lanzó una oferta a bajo costo para volar a partir de abril entre Santiago de Chile y Buenos Aires por US$ 54 (solo ida y sin equipajes). El mismo vuelo por Aerolíneas Argentinas se paga un mínimo de US$ 160. Un día antes, en Uruguay bajó los pasajes de Montevideo a Santiago hasta US$ 133 ida y vuelta, unos US$ 50 menos que el precio que había antes.