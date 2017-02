Aeropuerto suma ruta a Bogotá y mejora conectividad regional

Este jueves la compañía Avianca comunicará, en un acto en conjunto con autoridades de los ministerios de Turismo y Transporte de Uruguay, la frecuencia diaria de la ruta Montevideo-Bogotá. El vuelo comenzará a operar comercialmente desde el próximo 15 de mayo. Avianca –que también es propietaria de TACA– atiende en forma directa más de 100 destinos en 28 países de América y Europa con una flota de 180 aeronaves de corto, mediano y largo alcance.

Uno de los puntos flacos donde Uruguay aún no ha logrado cerrar el vació que dejó la ex Pluna es la conectividad con otras ciudades brasileñas por fuera de San Pablo y Río de Janeiro. Precisamente, el viceministro de Turismo se mostró optimista en ampliar la malla de vuelos con el gigante de la región en la medida que se cumplan los planes anunciados en su momento por la aerolínea boliviana Amaszonas y la brasileña Azul, en particular para las rutas a Bello Horizonte y Curitiba. Azul le había expresado al gobierno su interés por quedarse con los permisos de las rutas que operaba Alas Uruguay antes de su bajada de cortina en noviembre del año pasado. La compañía pretende hacer del aeropuerto de Carrasco un hub para sus operaciones.