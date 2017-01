Afirman que se mantiene alta presión impositiva sobre la tierra

La recaudación de impuestos provenientes del sector agropecuario –y como era de esperar por su performance de los últimos cuatro años– se redujo 4,7% el año pasado con relación a 2015, lo que significa unos US$ 10 millones menos. Sin embargo, se demuestra que los denominados impuestos "ciegos" a la tierra subieron 1,3% en el último período, pero aumentaron casi 50% en los últimos cuatro años.





Este enfoque fue destacado a El Observador por el expresidente y asesor de la Federación Rural (FR), Carlos Uriarte. El dirigente resaltó que si se observa desde un contexto más amplio y se compara con el aporte mayor que hizo el campo al Estado en el año 2013 con una cifra de 340 millones, la diferencia es de casi US$ 90 millones. En 2016 la recaudación total en el agro fue de US$ 254 millones, informó la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa).





Uriarte consideró que la baja es sustancial respecto a la capacidad de aporte que tiene el sector. Pero especialmente sobresalen los cambios registrados en el aporte impositivo a través de la "reactivación de varios impuestos destinados a gravar la tierra y que no reflejan lo bien o lo mal que le vaya a los productores rurales".





En ese marco los impuestos fijos a la tierra se han incrementado prácticamente 50% en los últimos cuatro años, a pasar que de US$ 117 millones de recaudación en el 2012 se pasó a US$ 161 millones en 2016, y siguen creciendo, indicó el asesor de la FR.





El productor se refirió a lo que representó la reinstalación del Impuesto al Patrimonio, el Impuesto a Primaria, la eliminación de la exoneración del 18% que tenía la Contribución Inmobiliaria Rural y los ajustes que ha tenido este impuesto debido al reaforo de los padrones rurales y del aumento de la tasa que grava esos aforos.





Uriarte explicó que ese criterio ha sido aplicado por el equipo económico de este gobierno y de los dos anteriores, y que supuestamente habrá de continuar. "Tenemos nuestras discrepancias porque se ha exacerbado la imposición de impuestos ciegos que son indiferentes a cómo le vaya a un sector tan importante como el agropecuario".





Consideró que se sigue aumentando año tras año la presión impositiva sobre la tierra, ya sea a través de la reinstalación de un impuesto, como del reaforo o el aumento de la tasa respectiva.





Impuesto objetivo

El ex titular de la FR opinó por otra parte que un impuesto que acompaña la capacidad contributiva que tiene el sector, es el IRAE (Impuesto a la Rentas de las Actividades Económicas), cuya recaudación bajó en relación a 2015 un 13,7%. Pero dijo que pasó de recaudar US$ 179 millones en 2012 a la mitad en el último ejercicio (US$ 90 millones).





Este impuesto "refleja claramente el mecanismo que deberíamos estar pensando si creemos en un país en serio, que explote el potencial que tiene para generar recursos genuinos".





Explicó que con este criterio se debería sacarle la carga al productor cuando por circunstancias ajenas tiene su capacidad contributiva disminuida, por ejemplo como resultado del mercado internacional o de adversidades climáticas.





Contra la competitividad

El asesor de la Federación Rural (FR) Carlos Uriarte, opinó que el enfoque de política tributaria para el agro en los últimos 15 años ha sido equivocado, porque van contra la competitividad de este rubro. Dijo que además se manejan un capítulo referido a la devolución de impuestos sobre las exportaciones de alrededor de US$ 30 millones, y que el gobierno asume que una tercera parte le llega a los productores, pero no es así. Afirmó que esos recursos no son transferidos por la industria a los productores.





Por otra parte, agregó que los productores pagan –además de los impuestos señalados por Opypa– el IRPF que se aplica a los tenedores de campo cuando arriendan, y sobre todo lo que pagan por Imesi en los combustibles. También lo que significan las tarifas públicas "que han sido claramente utilizadas como recaudación de fondos para el Estado".

