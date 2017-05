Aguerre rechazó críticas y defendió logros

Por Pedro Silva, enviado a Lascano, Rocha

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, defendió los logros de su gestión, fustigó a los que critican el estado de la economía y los avances en el agro, como la trazabilidad bovina, aunque admitió que "se puede estudiar" su continuidad "porque lo pide la ciudadanía", que la paga.

Con un tono de voz firme y a la vez enfático, Aguerre remarcó que no es ministro "por una carrera política sino para cumplir el sueño de un Uruguay agrointeligente".

En un breve discurso comenzó reconociendo la trayectoria de la Federación Rural y reiteró la importancia de la institucionalidad agropecuaria, un ámbito de trabajo que ha promovido durante su gestión al frente del MGAP.

Como le tocó hablar en penúltimo lugar, antes del cierre del presidente de la Federación Rural (FR), Jorge Riani, Aguerre dedicó buena parte de los minutos de su disertación a responder algunos cuestionamientos, si bien optó por recordar al inicio el primer congreso de la FR en el que participó como ministro en 2010.

Aguerre dijo que a la gremial ruralista le preocupaban la brucelosis y otros temas sanitarios, la implementación de la trazabilidad bovina y el abigeato, así como la libre exportación de ganado en pie. Aguerre agregó que, si se mira el vaso medio lleno, "hoy estamos mejor" aunque resten cosas por hacer.

Ante las críticas por la trazabilidad obligatoria y las propuestas de flexibilizarla, dijo que "el acceso de Uruguay a las cuotas Hilton y 481 en Europa se logra por la trazabilidad" y luego remarcó que "es bueno estudiar el tema porque su implementación tiene un costo de millones de dólares que los productores no pagan. Los que piden la revisión son los ciudadanos".

Aguerre relativizó el nivel de endeudamiento del sector agropecuario. Dijo que hay que "empezar a preocuparse" si se compara con el PIB agropecuario, pero no en términos absolutos.

Respecto a la exportación de ganado en pie, el titular del MGAP aseguró que "no ha sido fácil mantenerla" porque cuando se van los terneros "se afecta el trabajo" de la industria frigorífica y de los trabajadores, entre otros eslabones de la cadena.

Ante los reclamos de un gasoil más barato, Aguerre recordó que "siempre en Uruguay fue más caro que en la región", pero recordó que está trabajando en el tema.

Más adelante, Aguerre enfatizó que "a mí no me van a decir cómo manejar el tipo de cambio" y criticó a gobiernos anteriores de los partidos tradicionales al recordar que tras la devaluación en Brasil en 1999 "no hubo evaluación del tema porque era un año electoral".

Aguerre preguntó al auditorio si "nos olvidamos de los que vendieron sus campos a US$ 300 la hectárea para pagar su endeudamiento".

Por último, aseguró que "no soy ministro por una carrera política, sino por cumplir con la idea de construir un Uruguay agrointeligente".