Ajuste a la baja en el mercado lanero australiano

El mercado lanero australiano ajustó a la baja esta semana, con un avance del dólar frente a la moneda australiana y un menor nivel de comercialización.El Indicador de Mercados del Este terminó el jueves en US$ 11,27 por kilo base limpia, con un descenso de 19 centavos respecto a la semana anterior.El nivel de comercialización se ubicó sobre 84%, con una oferta de 38.000 fardos, ante algunas restricciones de calidad en los lotes ofrecidos. Para los dos remates de la semana próxima se estima una oferta en torno a 36.000 fardos.En el mercado local los negocios siguen siendo puntuales, con una clara diferencia en favor de los lotes grifa verde.La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana reportó una referencia por Corriedale fino (27 a 28 micras) a US$ 3,50 por kilo y una de US$ 2,60 por kilo por Corriedale entre 28 y 29 micras sin acondicionar.En su informe semanal Zambrano & Cía indicó que ante la cercanía de la esquila sería recomendable acondicionar grifa verde, "ya que cada vez se visualiza más la diferencia de precio que existe entre los distintos tipos de cosecha". Y lo más importante, "por la seguridad de tener una demanda que por esos tipos de lana hay y que habrá en el futuro".