Alerta roja para las alertas

"¡Adivino de males! Jamás me has anunciado nada grato. Siempre te complaces en profetizar desgracias y nunca dijiste ni ejecutaste nada bueno". El reproche de Agamenón al oráculo en el primer canto de la Ilíada bien podría dirigirse a un meteorólogo de los tiempos modernos.

Están condenados a las malas noticias, una maldición que comparten en buena medida con nosotros, los periodistas, ya que el reporte de los sucesos infortunados está en la naturaleza misma de ambas profesiones.

A pesar que unos tenemos los pies en la tierra y otros más bien en las nubes, ambas tribus sabemos que la información está sujeta al contraste con el criterio de verdad, sin cuya prueba no hay seriedad ni credibilidad para ninguno. El público es exigente e impiadoso con los errores en este plano, y mucho más severo con los profetas del clima que con otros profesionales de la información.

El asunto es que ahora no se trata de saber si llevamos paraguas o no, o si el fin de semana salió el sol cuando se preveía lluvia o viceversa. Hasta ahora no pasaba nada más que un gesto más risueño que despectivo. El clima parece haber cambiado. La frecuencia de eventos severos –sequías e inundaciones intensas, vientos fortísimos que se tradujeron en tornados y turbonadas, olas que superaron la rambla en Punta del Este y hasta un terremotito pero terremoto al fin– pusieron el centro de atención en los fenómenos climáticos.