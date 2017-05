Alianzas de EEUU en el mundo peligran tras última filtración de Trump

Estados Unidos

Esta semana, reportes aseguraron que durante una reunión privada con el embajador ruso en Estados Unidos Sergei Kislyak y el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov, Donald Trump filtró información de inteligencia decisiva y confidencial a Rusia, un suceso que puede comprometer el conocimiento estadounidense sobre posibles amenazas terroristas futuras e incluso algunas alianzas. ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional?Tras conocerse las filtraciones, el gobierno salió rápidamente a desmentir el asunto. Pero mientras dos referentes de la administración Trump, como el asesor en seguridad nacional, el general H. R. McMaster, y el vocero Sean Spicer, aseguraron que Trump solo comentó hechos de público conocimiento, al día siguiente el presidente tuiteó que "tiene todo el derecho" de compartir información de alto nivel con Rusia.Ni bien se hizo pública la reunión de Donald Trump con Kislyak y Lavrov (a la que solo tuvo acceso la prensa rusa y no la estadounidense), una vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso aseguró que Trump no compartió información clasificada con los representantes del gobierno de Vladímir Putin. El miércoles, Putin aseguró tener un "registro" de la conversación, y dijo estar dispuesto a ofrecerlo al Congreso estadounidense, si Trump accede.Es el aliado que todos señalan como el proveedor de inteligencia de Estados Unidos que ofreció el dato que Trump pasó a Rusia. Israel y Estados Unidos colaboran desde hace 60 años compartiendo inteligencia, lo que convierte a la relación en clave para ambos. Por supuesto, la información que Israel pasó a Estados Unidos era exclusivamente para uso de ese país, con lo cual el hecho de que Trump la haya compartido con otro país puede dar un golpe brutal al vínculo.Tras las revelaciones, la prensa británica aseguró que en las más altas esferas del gobierno del Reino Unido se consideraba reducir la inteligencia que se comparte por la administración Trump, algo que fue desmentido por la primera ministra, Theresa May, este miércoles.Burkhard Lischa, quien integra como oficial electo del gobierno de Angela Merkel el comité de monitoreo de inteligencia alemana, dijo esta semana ante las revelaciones que si Trump "pasa esta información a otros gobiernos a su antojo, entonces se ha convertido en un riesgo para la seguridad entera de Occidente".Junto a Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, integra la alianza "cinco ojos", que está basada en tareas de inteligencia compartida. A pesar de que el líder australiano, Malcolm Turnbull, decidió no comentar el escándalo, reportes indican que existe gran preocupación en la comunidad de inteligencia australiana, otro aliado clave para Estados Unidos.