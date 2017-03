Allá viene King Kong

King Kong está cada día más grande. El gorila gigante que apareció por primera vez en su película homónima de 1933 –considerada un clásico del entretenimiento dados sus efectos especiales innovadores en la época– tendrá su versión más grande en un nuevo filme que se estrena este jueves en Uruguay.





Kong: la isla calavera, el monstruo mide cerca de 30 metros de altura, dijo el director del largometraje, Jordan Vogt-Roberts, en una entrevista con The Hollywood Reporter. La razón del crecimiento del simio, quien en su última aparición en En, el monstruo mide cerca de 30 metros de altura, dijo el director del largometraje, Jordan Vogt-Roberts, en una entrevista con The Hollywood Reporter. La razón del crecimiento del simio, quien en su última aparición en cine en 2005 medía 7 metros, tiene un nombre: Godzilla.





Los estudios Warner Bros y Legendary (propiedad de Universal) planean enfrentar a ambos colosos en una sola película a estrenarse en 2020. Kong tendrá unos años para preparase para pelear contra el monstruo de origen japonés, que en su versión actual de la pantalla grande tiene una altura superior a los 100 metros.





Esa escala fue establecida en Godzilla (2014). La película del director Gareth Edwards recaudó más de US$ 500 millones y motivó a los estudios a crear una serie de proyectos protagonizadas por Godzilla y Kong bajo el nombre MonsterVerse (un término que refiere a un universo de monstruos).





Pero mientras que el filme de Edwards se establece en el presente, Kong: la isla calavera se sitúa en el pasado. Ambientada en 1971, el relato narra cómo una expedición militar a una isla inexplorada se encuentra en el medio de una batalla entre Kong y otros monstruos peligrosos que habitan en ese territorio y atacaron al resto de la población de grandes primates.





Para construir ese escenario, La isla calavera fue filmada en locaciones de Vietnam, Australia y Hawái (Estados Unidos), donde también fue filmada una versión de 1976 de King Kong protagonizada por Jeff Bridges, Charles Grodin y Jessica Lange.





Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola, y Pelotón (1986), de Oliver Stone. Además de rendir homenaje a las anteriores encarnaciones de Kong en el séptimo arte , entre las películas referenciadas por el director Vogt-Roberts se encuentran(1979), de Francis Ford Coppola, y(1986), de Oliver Stone.





Trailer Kong



El espíritu bélico puede notarse tanto en los avances como en los afiches promocionales de La isla calavera, en el que el grupo de soldados incluye a los actores Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson y John Goodman, así como la actriz ganadora del Oscar Brie Larson, quien interpreta a una fotógrafa encomendada a registrar la peligrosa travesía.





Pese a que la película mostrará un nuevo origen del gorila, es de esperarse que también haga referencias a Monarch (Monarca), una organización gubernamental secreta de Estados Unidos que en Godzilla (2014) trató de encargarse de la aparición de ese y otros monstruos.





Previo a este filme, Vogt-Roberts estuvo al frente del largometraje independiente The Kings of Summer (Los reyes del verano), no estrenado en Uruguay.





El monstruo japonés volverá en 2019 en Godzilla: King of the monsters (Rey de los monstruos). El filme estará dirigido por Michael Doughery (Krampus, el terror de la Navidad) y contará con los actores Kyle Chandler, Vera Farmiga y Millie Bobby Brown, la actriz de la serie revelación de Netflix, Stranger Things.





Curiosamente, el futuro enfrentamiento entre ambos gigantes en 2020, que se titulará Godzilla vs. King Kong, no será la primera vez que se peleen en una película.





En 1962 el estudio japonés Toho, el hogar del Godzilla original, los enfrentó en King Kong vs. Godzilla (un título que demostraba la popularidad entonces del simio frente al lagarto) en lo que fue su primera aparición de ambos en conjunto.





Bajo una línea de producción similar a la del cine de superhéroes, las futuras películas del MonsterVerse darán paso una a la otra, a través de diferentes guiños o personajes que aparecen en más de una proyección.





Otra de las situaciones probables, también visto en filmes como Batman vs. Superman: el origen de la justicia (2016), es que ambos protagonistas monstruosos simplemente se enfrenten mano a mano para luego unirse contra una amenaza mayor.





Hasta que ese antagonista sea revelado y en pos de salvaguardar el entretenimiento de la audiencia, vale citar al personaje del actor Ken Watanabe en Godzilla: "Déjenlos pelear".

Fuente: