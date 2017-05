Almagro insiste y reclama "elecciones generales ya" en Venezuela

Fuente: EFE

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro , afirmó hoy que la "única salida viable a la crisis" de Venezuela es "convocar a elecciones generales ya". Ya van más de 40 muertes en Venezuela. Es algo que nunca debió suceder, son el trágico resultado de un régimen que se obstina en no reconocer que la única salida viable a la crisis en que sumió al país es convocar a elecciones generales ya", afirmó Almagro.En un comunicado emitido desde la sede de la OEA en Washington, el secretario general subrayó que "la comunidad interamericana, junto al resto de la comunidad internacional, seguirá insistiendo en que ése es el rumbo para asegurar la democratización del país"."Es la hora de la negociación definitiva -dijo- para acordar los términos del restablecimiento de la democracia . Es la hora de construir puentes. Puentes entre Venezuela y la democracia, entre el país y su Constitución, entre los derechos humanos y el pueblo".El excanciller uruguayo también cree que llegó el momento de que "desde la comunidad regional contribuyamos a acordar con los representantes del régimen, la reinstitucionalización y el regreso de la democracia a Venezuela".El secretario general, una de las voces internacionales más críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, denunció este martes que en Venezuela se están cometiendo crímenes "de lesa humanidad" con "el asesinato y la tortura por motivos políticos".Las manifestaciones antigubernamentales sacuden a Venezuela desde hace 50 días, y algunas han degenerado en hechos violentos que se han saldado, hasta la fecha, con 46 personas fallecidas y cientos de heridos y detenidos.La OEA celebrará este 31 de mayo en Washington una reunión de consulta de cancilleres sobre la crisis política de Venezuela.Al encuentro no se espera que asista el Gobierno venezolano, pues la convocatoria motivó su petición de salida de la organización, que no será efectiva hasta 2019.