Almagro y un paralelismo de la situación de Venezuela con la dictadura uruguaya

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo en entrevista en el programa En Perspectiva que los países miembros deberán definir si están dispuestos a "convivir" con "variables de autoritarismo" como la que existe en Venezuela, de la misma forma que en tiempos de guerra fría para el gobierno de Estados Unidos la dictadura uruguaya era considerada una democracia por el hecho que se enfrentaba a comunistas.

La OEA presentó el pasado martes un documento en el que se hace un diagnóstico de la situación del país caribeño y se pide la activación de la Carta Democrática Interamericana, y posterior suspensión de la organización, si el país no realiza elecciones generales en breve.

"Todos los estados son responsables de preservar la democracia en el continente", de lo contrario "quienes hicieron el acuerdo para la creación de Carta Democrática hubieran dicho que mirarían para otro lado" cuando ésta fuera violada, opinó Almagro.

Varios estados miembros de la OEA, como Ecuador y Bolivia, ambos cercanos al chavismo, han defendido abiertamente a Venezuela ante las denuncias de Almagro, e incluso el presidente Tabaré Vázquez ha insistido que en el país caribeño hay una democracia. "Venezuela tiene tres poderes y los tres poderes están funcionando. Hay un poder judicial funcionando, un poder Legislativo funcionando, la mayoría en el poder legislativo es la oposición, hay un poder ejecutivo con un vicepresidente y un presidente recién nombrado, esa es la figura fría", dijo el mandatario uruguayo en una entrevista concedida a Deutsche Welle.

Sin embargo, en entrevista con En Perspectiva, Almagro mostró una postura contraria: "No hay en Venezuela celebración de elecciones periódicas, libres y justas, basadas en el sufragio universal. Han perdido el derecho electoral, se canceló el referendo revocatorio, no se celebraron elecciones de gobernadores, se ha quitado la soberanía que radica en el pueblo". Admeás "las organizaciones políticas están expuestas a las medidas más arbitrarias", no hay separación e independencia de poderes públicos, "hay una cooptación completa del Poder Judicial que ha anulado cada ley que ha sacado la Asamblea Nacional".

"En cada uno de los elementos esenciales de la democracia representativa ha sido completamente dejado por el camino o simplemente apabullado por el régimen", concluyó Almagro para quien "Venezuela está hundida en la represión".

Ni gobierno ni oposición

Ayer el secretario general de la OEA ofreció una conferencia de prensa con esposas de opositores detenidos, cuando la representante de Venezuela irrumpió para denunciar lo que a juicio del gobierno de Nicolás Maduro es un acto de proselitismo político en el ente regional.

Venimos a protestar enérgicamente esta rueda de prensa. El señor Almagro sabe que esto es violatorio de toda normativa de la organización: no se pueden hacer actos proselitistas", dijo el lunes la embajadora Carmen Velásquez poco antes de la conferencia.

Allí Velásquez leyó una carta que Venezuela presentó al Consejo Permanente de la OEA, acusando al secretario general de conducir una "provocadora campaña político mediática contra el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela".

Consultado al respecto, Almagro dijo que la conferencia de prensa no tiene que ver con una vinculación política con la oposición, sino que la OEA tiene que ser un foro donde "ninguna voz pueda ser silenciada, especialmente de aquellos que son víctimas de violaciones de derechos humanos y que no tienen voz en su propio país". "Yo no hago oposición ni gobierno, solo pido respeto a la Carta Democrática interamericana y a Convención Interamericana de Derechos Humanos", sentenció.

Al mismo tiempo, Maduro dijo que la actitud de Venezuela ante el informe presentado por la OEA es "una conducta típica de regímenes de esta clase".

Fuente: