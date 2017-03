Alta colocación de la oferta Corriedale de Primera

Se comercializaron 90 reproductores a un precio promedio de US$ 385

Se comercializaron 90 carneros a un precio promedio de US$ 385, con un máximo de US$ 680 y US$ 250 de mínimo en el remate Corriedale de Primera, que este miércoles realizaron en conjunto las cabañas La Estela –de Jorge Rodríguez Britos–, Granja Roland –de Pablo y Mauro Caorsi–, Monzón Chico –de Suc. Luis P. Sáenz–, Los Pasos –de Gilberto Sáenz– y Rancho Blanco –de Likud SRL–.

La actividad se desarrolló en el local Curticeiras, en Rivera, con la conducción del escritorio Marrero Ltda. En la oportunidad también se ofrecieron vientres, que cotizaron a un precio máximo de US$ 180, el mínimo fue US$ 100 y el promedio US$ 125.

Al concluir la actividad el rematador Darío Marrero comentó a El Observador que quedaron todos conformes con el resultado, porque se vendió un volumen importante de la oferta, quedando solo 10 carneros sin comercializarse.

Destacó que hubo mucho interés por los vientres, que se vendieron con gran fluidez y operaron varios compradores de lotes, algo que quizá faltó para la oferta de carneros, expresó.

En cuanto a la comercialización de los machos, señaló que los compradores los eligieron con mayor cautela, y que no operaron compradores de volumen por esta oferta, de todos modos remarcó que se fueron vendiendo, hasta la colocación de 90 reproductores.

"Los precios no fueron muy destacados, se realizaron inversiones mesuradas, dentro del margen de precios que se vienen invirtiendo en esta zafra", concluyó el rematador.

Fuente: