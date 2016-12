Alternativas de inversión para 2017

Explicó que desde el punto de vista teórico lo más conveniente sería dividir el portafolio en partes iguales con dólares y pesos. Pero para un pequeño inversor que solo cuenta con

US$ 10 mil lo ideal es apostar a un solo bono . "Cuando uno compra un bono se fija en la Tasa Interna de Retorno (TIR), pero ese concepto tiene como hipótesis para que se mantenga que cada uno de los cupones se recoloca en el mismo día a la tasa original. Mucha gente que por ahí tiene US$ 10 mil, coloca en dos bonos que pueden pagar cupones cada seis meses. Entonces, tiene cuatro cupones en cuatro fechas diferentes. Recolocar esos pequeños cuponcitos le come las comisiones mínimas", afirmó. Por eso, desde un punto de vista práctico, el experto es partidario de apostar a un solo título que tenga como mucho dos pagos por año. Hoy su preferencia se vuelca a un bono en UI, por ejemplo Letras de Regulación Monetaria, que en los últimos años han tenido rendimientos positivos. Otra alternativa podría ser un fondo de inversión uruguayo con títulos locales. No recomienda posicionarse en nada relacionado con inmuebles.