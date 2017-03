ALUR removió tres empleados que pagaron a proveedor 30 veces más de lo adeudado

Luego de una investigación administrativa Alcholes del Uruguay (ALUR) decidió ayer despedir a tres funcionarios involucrados en una maniobra que implicó el pago a un proveedor de una factura por US$ 100 mil cuando debía abonar $ 100 mil. Según informaron fuentes de ANCAP a El Observador, la resolución abarca a los jefes de mantenimiento y producción y una contadora, además se suspendió por 14 días a una auxiliar administrativa de la división Paysandú. ALUR ya había separado del cargo a los tres funcionarios despedidos a principios de este mes en forma preventiva y procedió a realizar la una denuncia penal. Además, ALUR intimó al proveedor a devolver los fondos recibidos y suspendió toda la relación comercial con esa empresa.

Números rojos

El balance de ALUR del ejercicio 2016 arrojó una pérdida de US$ 9 millones, según informó el titular del Directorio de esa colateral y vicepresidente de ANCAP, Juan Carlos Herrera. La subsidiaria de ANCAP redujo la facturación por la venta de biocombustibles de

US$ 184 en 2015 a US$ 179 millones el año pasado. En cuanto a los precios, se procesó una leve descenso en el bioetanol al pasar de US$ 1.635 a US$ 1.615 por metro cúbico (equivalente a $ 45,8 por litro), mientras que en el bidoiésel fue más pronunciado al pasar de US$ 1.464 por metro cúbico a US$ 1.359 el año pasado (equivalente a $ 38,5 por litro). Para este año está previsto que la factura por bicombustibles que paga ANCAP baje en unos

US$ 10 millones.

Los gastos de administración y ventas de ALUR en 2016 cayeron 22% en términos reales el año pasado.

Herrera anunció que la subsidiaria seguirá con su estrategia de desprenderse de activos no estratégicos como campos, padrones urbanos, vehículos y la polémica avioneta adquirida durante la pasada administración de gobierno. Un dato positivo del desempeño de ALUR en 2016 fue la empresa no fue capitalizada por su accionista, como sí lo fue en 2015 por unos

US$ 30 millones.

Ese año había cerrado con una ganancia de US$ 2 millones. Herrera informó a El Observador que no está previsto que ALUR reciba asistencia de su principal accionista este año.

