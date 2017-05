Analistas sostienen que aumento del salario real complica la creación de empleo

El desempleo llegó a 9% en marzo y fue el mayor de la última década, pero el dato no sorprendió a varios analistas. Explicaron que el menor nivel de creación de empleo actual está vinculado a la reaceleración de los salarios reales.

El desempleo en marzo fue de 10,1% en Montevideo y de 8,2% en el resto del país, según los datos informados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato de marzo marcó que en el primer trimestre del año se perdieron, en promedio, 20.100 puestos de trabajo. Además, se verificó una caída en el nivel de ocupación que pasó de 59,4% en marzo de 2016 a 58% en el mismo mes de este año. Los datos informados por el INE eran esperados por el economista de Vixion Consultores Aldo Lema. Consultado por El Observado dijo que "la reaceleración de los salarios reales anticipaba dificultad en la creación de empleos, a pesar de la reactivación económica".

Un concepto similar escribió el economista Javier de Haedo en su cuenta de Twitter. "El aumento del salario real no deja espacio para crear empleos dado el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto)", expresó. Al respecto, De Haedo señaló a El Observador que cuando hay "un aumento del Producto exiguo y todo ese aumento se lo lleva el salario, no queda margen para que el empleo crezca". Añadió que en los dos últimos años bajó el empleo, pero se mantuvo el crecimiento del salario real a tasas mayores que la economía. "Es lógico esperar que en ese contexto el empleo baje", sostuvo.

El PIB de 2016 (último dato disponible) tuvo un crecimiento de 1,5%. Ese mismo año el salario real aumentó 3,3%. El incremento anual fue de 3,1% en el sector privado y 3,6% en el público.

Por su parte, el economista de Oikos Pablo Moya dijo a El Observador que "si tengo la obligación de pagar más por lo que se determina en los Consejos de Salarios o por lo que marca el mercado y no consigo el personal que busco por un salario menor, está claro que voy a sacrificar cantidad (de trabajadores)".

Moya expresó que la tasa de desempleo de 9% que se verificó en marzo respondió al cierre de empresas —como Fanapel— o a industrias que "no terminan de despegar". Igualmente sostuvo que considerar como permanente un dato transitorio sería un error.

"Hay algunos indicadores que dan cuenta que la situación de la actividad va a mejorar, no sustancialmente pero va a mejorar", manifestó. La estimación de Oikos es que la actividad industrial tendrá un crecimiento de 1%. Aunque ese aumento será mínimo "será un crecimiento de todos modos y eso va a ayudar a bajar algunas décimas el desempleo y ubicarlo cercano al 8%. Esa es la tasa en la que debería situarse este año", señaló Moya.

El PIT-CNT no comparte que el aumento de los salarios repercuta en el empleo. El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, expresó a El Espectador que "la evolución del salario real se ha ido moderando en los últimos años. No creo que tenga la responsabilidad del desempleo". Añadió que "los sectores que explican el crecimiento del PIB no son aquellos que más puestos de trabajo generan. Entonces eso ayuda al PIB, pero no al empleo".

