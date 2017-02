ANCAP para refinería por mantenimiento hasta junio

La petrolera estatal indicó que según estándares internacionales, una refinería con la configuración de la de ANCAP necesita un mantenimiento a fondo cada cinco años para asegurar su correcto y óptimo funcionamiento.

El último paro de unidades finalizó en febrero de 2012.

Durante las tareas de mantenimiento se contratarán a 1.300 personas a través de 20 empresas y 600 funcionarios de ANCAP. La fecha de parada de la producción comenzará el próximo miércoles 15 de febrero. El retorno de la actividad de la refinería de La Teja está planificado para el 1° de junio.

En esa instancia, la presidenta de ANCAP, Marta Jara , informó la parada técnica de mantenimiento de La Teja demandará US$ 55 millones, además del lucro cesante de US$ 5 por barril de crudo que la empresa no refinará durante un trimestre y que deberá compensar con importación.