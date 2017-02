ANEP destinará recursos para pagar más a los docentes con título

El Poder Ejecutivo decidió priorizar en la próxima Rendición de Cuentas a la educación, junto con el Sistema Nacional de Cuidados, y estos temas fueron centrales ayer en la reunión de Agrupación de Gobierno que ministros, legisladores y dirigentes del Frente Amplio mantuvieron en Colonia.

Y si bien, la noticia de que la economía cerró 2016 con un déficit fiscal de 4% del Producto Bruto Interno (PIB), sumado a que el presidente Tabaré Vázquez pidió a sus ministros actuar con "prudencia", echan un manto de duda sobre si se podrá cumplir con la promesa electoral del Frente Amplio de pasar del 4,5% al 6% del PIB para la educación, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ya comenzó a definir en que gastará los nuevos recursos que recibirá.

Programas de innovación

En este contexto el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP quiere dar prioridad a los "programas de innovación", que en el presupuesto pasado no se pudieron atender por el recorte que en el marco de la Rendición de Cuentas sufrió la ANEP de $ 629 millones, lo que la obligó a ajustar sus metas.

La consejera del Codicen, Laura Motta, dijo a El Observador que estos planes incluyen políticas destinadas a aumentar la titulación de los profesores y a la concentración de estos en un solo centro educativo.

"En su momento no fue votado en el Presupuesto y en la Rendición de Cuentas. Ahora aspiramos a que se contemple para que a profesores, directores e inspectores les compense dedicarse a un sólo centro", señaló.

Explicó que con esto se busca evitar el multiempleo –que caracteriza a la carrera docente– y favorecer el ambiente de aprendizaje de los alumnos.

Para impulsar la titulación de los profesores, la consejera adelantó que se pretende realizar una diferenciación salarial entre los docentes titulados y aquellos que no lo son. Según la Encuesta Nacional Docente 2015 del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), solamente el 67% de los docentes de Secundaria están titulados.

Educación media

Entre las prioridades, el Codicen también pretende colocar la construcción de nuevos centros educativos, así como la creación de nuevos cargos docentes y los insumos necesarios para que funcionen. Motta manifestó que con el sistema de Participación Público Privada (PPP) se proyecta construir la cantidad de jardines de infantes suficientes para poder universalizar la educación inicial, sobre todo en los tres años, lo que constituye una meta del gobierno. No obstante, prefirió no adelantar la cantidad de centros nuevos. Lo mismo expresó la directora general de Primaria, Irupé Buzzetti, quien consultada por El Observador, señaló que el consejo todavía no terminó de definir sus aspiraciones presupuestales.

Más allá de esto, en el reparto presupuestal el Codicen quiere beneficiar a la educación media (Secundaria y UTU), como lo hizo en el presupuesto pasado. "Educación media es el gran desafío que tenemos por delante. La meta es que todo joven de hasta 17 años esté en un centro educativo. Esto implica destinar recursos, pero no significa descuidar Primaria", dijo Motta.

Adelantó que si bien se procurará construir algún liceo de tiempo completo y de tiempo extendido nuevo, en los próximos dos años el objetivo será más que nada consolidar estas propuestas.

Por su parte, la directora general de Secundaria, Celsa Puente, señaló a El Observador que en marzo se inaugurará el liceo Nº 4 de Mercedes en la modalidad de tiempo completo. De esta manera, en 2017 funcionarán seis liceos de tiempo completo en todo el país. Hasta el año pasado eran cinco (San Luis, Piedras Nº 5, Ismael Cortinas, Rivera Nº 4 y Barra de Maldonado). Por su parte, los liceos de tiempo extendido pasarán a ser 15, cuando actualmente son 12. Los más próximos a inaugurarse son Piedras Coloradas (Paysandú) y La Coronilla (Rocha). Puente manifestó que también se procurarán recursos para continuar trabajando en la reforma curricular en la que desde el año pasado está embarcada Secundaria. El Observador intentó comunicarse con las autoridades de UTU, para conocer sus objetivos presupuestales pero no fue posible.

Salarios

Si bien los sindicatos de la educación mantienen intacta la aspiración de llegar al final del quinquenio con un salario mínimo equivalente a la media canasta básica ($30.000) para un docente que recién empieza la carrera por 20 horas semanales, Motta adelantó que la ANEP respetará el convenio salarial firmado en 2015, donde se establece una proyección hasta 2020, que fija el salario mínimo en $ 25.000.

En este marco, los diversos sindicatos también exigen que se cumpla con la meta presupuestal de llegar al 6% del PIB destinado a la educación, donde solo se incluya a ANEP y la Universidad de la República, y no otros rubros que actualmente se incluyen.

Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), dijo a El Observador que los maestros también aspiran a la creación de nuevos cargos de acompañamiento y de personal auxiliar en las escuelas. También piden mejorar el salario de los directores.

Por su parte, Juan Pérez, presidente de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) dijo a El Observador que la pretensión principal del sindicato es aumentar el presupuesto para UTU, de acuerdo al crecimiento de matrícula verificado en los últimos años. Hoy el presupuesto de UTU equivale al 15% del presupuesto de ANEP.

