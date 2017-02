ANP justifica permiso a Montecon con el fin de no dar ventajas competitivas

La Administración Nacional de Puertos (ANP) argumenta que no tiene elementos legales para impedir que un operador de los muelles públicos (por Montecon) incremente su cadena de frío, un elemento clave para dar más competitividad a la terminal montevideana. Ello pese a las fuertes críticas y el rechazo que explicitó el concesionario de la Terminal Especializada de Contenedores (TCP), de la cual la belga Katoen Natie es propietaria del 80% –el restante 20% pertenece a la ANP–.

El Directorio de la ANP no tomó ayer ninguna posición oficial respecto a la polémica que generó ese hecho porque el presidente, Alberto Díaz, y el ministro de Transporte, Víctor Rossi, se encuentran en el extranjero, informó a El Observador el vicepresidente del ente portuario, Juan José Domínguez. De todas formas, el jerarca indicó que el tema merece "una profundización. Estamos actuando sobre el tema porque al parecer hay muchos enchufes (de frío) en una sola empresa".

La ANP tiene adjudicada una licitación a una empresas privada (Debarix) para el montaje de una zona exclusiva para la refrigeración de contenedores en los muelles públicos, pero la ejecución de la obra viene a un ritmo "menor al esperado" por el ente portuario. De todas formas, Domínguez explicó que el organismo tampoco "puede impedir" que Montecon amplíe su infraestructura de frío porque no puede negar ese derecho a ningún operador en un régimen de puerto libre. Dijo que en breve comenzará la zafra de exportación frutícola del norte argentino y se "corre el riesgo" de que, si no se ofrece la infraestructura adecuada, parte de esa producción opte por la terminal brasileña de Santos.

"En un tiempo no muy lejano habrá un área cercada donde van a funcionar torres y pasarelas de refrigeración en unidades de 40 contenedores de 20 pies. Esto es una transición. Descartamos terminantemente que la ANP quiere beneficiar a alguien (por Montecon)", afirmó Domínguez.

Sin embargo, Katoen Natie denunció por un comunicado que la autorización que la ANP dio a Montecon para ampliar su cadena de frío es "irregular" porque está utilizando espacios públicos "subsidiados en forma directa sin proceso licitatorio".

"Queda claro que no es posible justificar dicha autorización en base a la necesidad del puerto de Montevideo de prestar servicio de frío dado que ya comenzó a funcionar el depósito frigorífico y están las pasarelas licitadas por ANP. Esto sin dejar de tener en cuenta que la Terminal Especializada de Contenedores cuenta con más de 3.500 tomas adicionales, habiendo suficiente oferta para atender cualquier demanda que el puerto de Montevideo", argumentó.

Tarifas competitivas y grúas

El vicepresidente de la ANP dijo que hoy la actividad del puerto tiene "un problema" con las tarifas porque tanto importadores como exportadores reclaman que sean competitivas con la región. "La regulación la hace el mercado. Ahí la ANP no tiene injerencia", recordó.

En el caso de TCP, es el accionista mayoritario (Katoen Natie) el que define sus tarifas, mientras que en los muelles públicos cada operador fija las suyas. La compañía belga ha cuestionado en más de una oportunidad las multas que debe pagar porque no llega al mínimo de movimientos de contenedores necesarios que exige la concesión. Responsabiliza de ello a la "competencia desleal" que desde los muelles públicos realiza Montecon. Sobre ese punto, Domínguez indicó que la tarifa que hoy está fijando TCP "es a cuenta de tener menos funcionamiento".

El jerarca indicó que con "precios inferiores" quizás esa terminal pueda alcanzar el movimiento de contenedores necesarios para evitar la penalización que establece la concesión.

El vicepresidente de la ANP indicó que los muelles públicos y TCP están operando "muy bien" porque el canal de acceso al puerto está en 12 metros, una profundidad poco habitual en los puertos de la región. El jerarca ratificó que el Estado seguirá adelante con su plan de instalar grúas pórticos en los muelles públicos porque "no se pueda dar el lujo" de tener un muelle de 500 metros (como tendrá el C) sin esa tecnología. "Seguramente la terminal (por TCP) sienta la competencia, pero a veces no es suficiente con una única terminal", justificó.

Dominguez reivindicó la "soberanía" del Estado para gestionar sus muelles multipropósito y aseguró que la operación de las grúas pórticos estarán disponible "para todos los operadores privados de las áreas públicas" y no solo al servicio de Montecon.

