Anrtci ofrece curso de inmuebles rurales

La Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (Anrtci) conjuntamente con el colegio Nacional de Tasadores ofrecerán desde el mes próximo un taller en modalidad de curso básico que se denomina Avalúo de Inmuebles Rurales.

De acuerdo a información proporcionada por la Asociación de Rematadores, "el curso tiene por objeto que el participante obtenga una formación básica y solida en métodos, teorías, conocimientos, criterios y habilidades para dictaminar el justiprecio de un bien rural". Y agrega que: "La temática considera la tierra no solo con destino productivo, sino otros destinos tales como turístico, recreacional, conservacional, educacional, religioso y industrial como también agroindustrial, comercial y habitacional".

Algunos de los temas que integran este curso son: Consideraciones sobre los principales destinos productivos de la tierra rural, método de valoración relativa del mercado, consideraciones sobre destinos no productivos de la tierra rural y fuentes de información: bases de datos y relevamiento, entre otras temáticas.

La entidad expresa que parte de los contenidos a dictar han sido elaborados por docentes de la Cátedra de Avaluaciones de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Agronomía. Los docentes que serán encargados de impartir las clases son Martha Siniacoff (ingeniera agrónoma) y Daniel Fraga (Profesor de Avalúos).

El comienzo del curso será el próximo sábado 1º de abril, en las instalaciones de la Anrtci. El costo del taller para los socios de la Asociación de Rematadores es de US$ 490 mientras que para no socios es de US$ 510. El valor a pagar puede abonarse con las tarjetas de crédito Oca Card, Visa y Master.

Información adicional

Por consultas sobre el programa completo del curso o más información por horarios, inscripciones y abono de las mismas, los profesionales o lectores interesados deben de enviar e-mail a la casilla gerencia@anrci.com.uy o comunicándose con la administración de la entidad a través del teléfono 2901 7366 –interno 101-.

