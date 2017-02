Ante falta de cupos, liceos de bachillerato recibirán a alumnos de ciclo básico

El consejero de Secundaria adelantó que los grupos no serán mayores a 30 estudiantes

A una semana de comenzar los cursos y después de las dificultades que generó el nuevo sistema de inscripción, el consejero de Secundaria Javier Landoni es "optimista" y confía que no habrá mayores problemas. En conversación con El Observador recordó que el Consejo de Educación Secundaria (CES) ha enfrentado inicios de clases "con dificultades más serias" y aseguró que ningún joven quedará sin lugar para estudiar en un liceo. Explicó que los desencuentros que se generaron este año con las inscripciones son fruto de la voluntad del gobierno de que a 2020 todos los jóvenes de hasta 17 años estén en el sistema educativo. "La diferencia con otros años es que están yendo a buscar a los chiquilines", explicó. A su vez, el jerarca adFancap pide atender "impacto social" del negocio cementero

elantó el plan de contingencia en el que trabaja Secundaria para dar soluciones a todos.

¿Qué expectativa tiene Secundaria sobre el inicio de clases? El sindicato dice que va a ser difícil.

Todos los años se plantea el problema de la planta física de ANEP. Ha mejorado, pero todavía tenemos que seguir trabajando. Para mí, los informes que realiza el sindicato –como el que presentó la semana pasada– siempre han sido una hoja de ruta. El primer informe tenía como cien liceos (en malas condiciones), después bajamos a 50, 30. Hoy el último informe tiene nueve o diez liceos con dificultades. En alguno de ellos no se trata de problemas edilicio, sino de problemas de alguna desidia, mal uso.

¿Los rompen?

Claro, los rayan, les sacan las puertas a los baños. Hay liceos que es la cuarta vez que vamos a cambiar sus puertas. Debe ser una preocupación de todos. Vamos a retomar talleres con alumnos y profesores para desarrollar una política fuerte de mantenimiento.

El sindicato denunció en el último informe diez liceos en malas condiciones, pero dijo que los liceos denunciados en los informes pasados han tenido muy pocas mejoras.

Yo creo que no es verdad. Quiero dejar claro además que en todos los liceos denunciados en el último informe se hicieron intervenciones edilicias. A su vez, estamos trabajando y hay todo un plan de obras que el gobierno ha establecido para marcar una mayor presencia de locales de enseñanza media. Hasta el mes pasado habíamos construido 41 liceos nuevos desde 2005 a la fecha.

¿Cuántos liceos inaugurarán en el quinquenio?

No recuerdo exactamente. Lo que sí te puedo decir es que hicimos más de 5.000 intervenciones (grandes, menores y de mantenimiento).

El sindicato dijo también que encuentran buena disposición por parte de Secundaria, pero que falta dinero para solucionar temas edilicios.

Nosotros no hemos tenido ningún informe de que alguna obra se baje. Lo que hemos visto es que se atrasan o se adelantan en el tiempo. Por ejemplo, tuvimos el fenómeno climatológico de Dolores y tuvimos que postergar un liceo que teníamos pensado para 2018 – 2019 y priorizar el de Dolores.

¿Va a haber lugar para todos aquellos que quieran estudiar en Secundaria?

¡Cómo no va haber lugar!

¿Van a tener lugar a costa de grupos grandes? En el informe preliminar sobre inscripciones de Secundaria se prevén grupos de hasta 40 alumnos.

No. No vamos a dejar de trabajar para que los grupos no tengan más de 28 alumnos. En algunos lugares capaz llegaremos a 30.

Lo ideal son 25 alumnos por grupo. En aquellos lugares donde tengamos desborde, vamos a tener que atender esa realidad porque el servicio educativo lo tenemos que dar. Pero no vamos a poner a los chiquilines de cualquier manera adentro de las aulas, eso sería un irresponsabilidad.

¿Cómo van a hacer?

Estamos trabajando en un plan de contingencia. Por un lado, en los liceos donde se puedan poner aulas prefabricadas, las pondremos. Ya estamos creando los cargos de adscriptos y de apoyo necesarios. Por si hay otro desborde, ayer el CES resolvió instalar grupos de primer ciclo en los liceos de bachillerato, que tienen un alumnado menor. Queremos dar tranquilidad a los padres de que su hijo va a tener lugar. Los datos que aparecieron hasta ahora son parte de un informe preliminar, no es un informe cerrado.

¿Qué va a pasar con los alumnos que egresaron de la escuela y todavía no confirmaron su inscripción?

Los tenemos incluidos en nuestro alumnado. Los están yendo a buscar desde Secundaria y desde Codicen. Ahora estamos esperando por los estudiantes con el fallo en suspenso por tener exámenes en febrero. Esa etapa cierra el jueves.

¿Los que vienen de colegios privados también tendrán lugar?

Sí, es un derecho.

¿Una vez que tengan todos los chiquilines en aulas, cómo llenan las horas docentes?

Este año la elección de horas funcionó bárbaro. Al empezar febrero ya teníamos el 95% de las horas asignadas. Ahora estamos en el 98%. Después empiezan los movimientos y además la necesidad de crear centros nuevos.

Pero seguramente falten profesores.

Esa es la tensión entre la calidad y la cantidad. Tendremos que insistir con modelos alternativos. Trabajaremos con aulas en líneas.

¿Es un hecho que muchos grupos no van a tener profesores?

Sí, optaremos por soluciones alternativas. Tenemos el compromiso público de no tener grupos superpoblados. Es el tercer año que venimos mejorando en promoción y no queremos perder eso.

Fuente: