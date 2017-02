Anuncio de Budweiser destaca el aporte de los inmigrantes en su fundación

Comercial Budwaiser

Para un anuncio que será emitido en el Super Bowl el próximo domingo, y que ya se adelantó en su canal de YouTube, la marca de cerveza Budweiser cuenta la historia del origen de la marca con el arduo viaje de Adolphus Busch, uno de sus fundadores, desde Alemania a Estados Unidos.En medio de la polémica desatada por el decreto antiinmigración anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , esta publicidad adquiere relevancia por el contexto en el que está inmerso.Aunque el anuncio de 60 segundos podría ser percibido por algunos espectadores como una sutil declaración política, según un comunicado publicada por el sitio Ad Age , el vicepresidente de Budweiser, Ricardo Marques, afirmó que no hay correlación entre el contenido del anuncio y los recientes acontecimientos políticos. "Este anuncio muestra el inicio del viaje de Budweiser y, si bien está ambientado en el siglo XIX, es una historia que creemos que resonará con la generación empresarial de hoy en día, los que continúan luchando por sus sueños", expresó.Por su parte, ejecutivos de Anheuser-Busch InBev, fabricante de ésta cerveza, dijeron en el comunicado: "En su lugar, el anuncio, llamado "Born the Hard Way", está destinado a conectar temas de trabajo duro y la búsqueda de sueños contra probabilidades difíciles".El anuncio fue realizado por Anomaly , y rodado en Nueva Orleans, trazando el viaje de Busch de Alemania a St. Louis, recibiendo insultos cuando entra a Estados Unidos. "No se lo quiere aquí, vuelva a casa", grita un hombre en una escena que parece especialmente relevante en medio del clima político actual.