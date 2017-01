Apelan a grupos de Whatsapp entre policías y ciudadanos para prevenir delitos

Una mujer vio este verano que un delincuente intentaba ingresar a su casa. Fue en la zona de Pinares, siete kilómetros antes de la península de Punta del Este. En vez de llamar al 911 y avisar a la policía, escribió en un grupo de Whastapp. Para muchos de los ciudadanos de Maldonado , esto no es inusual, porque tienen grupos en donde están incluidos un comisario y el policía comunitario de la zona. Pocos minutos después, los vecinos llegaron con las luces de los autos encendidas, tocando bocina y lograron evitar lo que pudo haber sido un hurto.





"Apostamos a que los vecinos utilicen ese medio como algo de prevención y dio muy buenos resultados", aseguró a El Observador el vocero de la Policía de Maldonado, Joe López. En la jefatura recomiendan, en todos los cursos de seguridad ciudadana que realizan, que ese sistema sea utilizado. López señaló que se trata de una herramienta gratuita a la que casi todos tienen acceso y "es una forma de utilizar los celulares a favor". Imágenes de personas en "actitud sospechosa", fotos de vehículos y robos de pertenencias son algunas de las informaciones que suelen compartirse a través de esos grupos de Whatsapp.





De esa manera, la Jefatura de Policía de Maldonado apela al uso de la tecnología para prevenir delitos en el departamento.





Como es usual, la llegada del verano trajo consigo mayor afluencia de turistas a Maldonado. En la intendencia informaron que la afluencia de turistas fue un 10% mayor que el año pasado.





"Un aumento de personas trae muchas veces el ingreso también de delincuentes al departamento", sostuvo López. Es por eso que identificaron que hubo un "pequeño aumento del delito". En muchos casos, se trata de "descuidos", de personas que están de vacaciones y, por ejemplo, no conectaron la alarma al salir o dejaron puertas o ventanas abiertas.





Sin embargo, cuatro ilícitos fueron aclarados con la utilización de las cámaras de seguridad instaladas en Maldonado a finales de diciembre. "No son policías uniformados, pero son ojos que tenés las 24 horas del día los 365 días del año", aseguró López.





Corrimiento del delito

Una moto y un auto que estaban requeridos, el hurto de una escultura en la calle 24 y el de una bicicleta fueron los primeros hechos aclarados desde que se instalaron las cámaras de seguridad





Pero las autoridades también comenzaron a armar un "banco de datos" con personas que fueron identificadas en "actitud sospechosa".





"Si ves a una persona en moto, sin chapa, con casco puesto, en una zona comercial, eso para nosotros es sospechoso", indicó López.





Hasta ahora se instalaron 300 cámaras –con ubicación reservada– pero el gobierno departamental

proyecta que en 2017 estén operativas 1.300.





Las cámaras habilitan a que la policía les ingrese datos de matrículas requeridas. Eso permite que si un vehículo es captado por alguna de ellas, se emita una alerta para que lo puedan detener.





"Están las cámaras distribuidas de tal manera que no hay forma de salir de Punta del Este sin que una cámara te toque", sostuvo López. Es por eso que en la Jefatura de Policía se pronostica un "corrimiento del delito" hacia otros departamentos como consecuencia de la implementación de las cámaras. "Como las vamos a tener en todo el departamento, no van a tener un lugar donde digan 'no hay cámaras'". dijo.





Operativos de verano

En Maldonado hay cerca de 1.000 efectivos policiales durante todo el año. Para la temporada de verano se agregaron 50 cadetes de la escuela de formación de oficiales y hay 350 policías que trabajan cuatro horas extras diarias.





Junto con la llegada del primer crucero el 4 de noviembre, la policía de Maldonado comenzó a implementar operativos de seguridad especiales para la temporada.





La mayoría de ellos se enfocan en la zona turística del departamento y ponen la lupa en los extranjeros.

El operativo Crucero en La Barra de Maldonado, Punta del Este, Solanas y José Ignacio, consiste en que patrulleros y la policía comunitaria siguen a las excursiones de turistas que arriban desde los cruceros. El miércoles comenzó a ser implementado en el peaje de Solís, para la identificación de personas y vehículos.





Cursos de seguridad En Maldonado se implementaron escuelas de seguridad ciudadana, que es donde recomiendan la creación de grupos de Whatsapp entre vecinos. Se realizan durante el año y en la temporada de verano son suspendidos. Los cursos consisten en cinco o seis charlas sobre primeros auxilios, tránsito, consumo de drogas, violencia doméstica o legítima defensa. Cada uno de los grupos elige los temas que más le interesan y es la Jefatura de Policía del departamento la que se encarga de coordinarlos con instituciones públicas o privadas.

