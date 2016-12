Aportes para un mejor control de plagas protegiendo más al ambiente

Inciarte: "Como empresa líder tenemos la responsabilidad de promover las buenas prácticas agrícolas".

En las chacras productores y sus asesores técnicos deben enfrentarse constantemente a nuevos desafíos a la hora de controlar las plagas. A esa realidad las empresas responden generando nuevos productos que, además de ser más eficaces al brindar soluciones, deben ser más amigables con el medio ambiente.Ese concepto fue expuesto por José Luis Inciarte, gerente de ventas y marketing de Syngenta Uruguay, compañía que con el apoyo de Grupo Maccio organizó dos nuevas jornadas técnicas sobre control de plagas en maíz y soja, el miércoles 7 de diciembre en el hotel Nirvana en Nueva Helvecia (Colonia) y el jueves 8 en el local El Aljibe en Young (Río Negro).En dichas instancias se presentó un nuevo insecticida desarrollado por Syngenta, el Curyom Fit UV, para uso en maíz y soja."Nuestro objetivo fue reunir a técnicos y productores para aportar información de un especialista sobre temas muy importantes", explicó, aludiendo a la charla que brindó el entomólogo argentino Diego Álvarez."En el caso del maíz hemos recibido ataques muy severos de lagartas en los últimos años, la realidad ha cambiado con la biotecnología y el crecimiento de las siembras tardías. En soja también la realidad cambió, con la Intacta, con la presencia de nuevas lagartas como Pseudoplusia y Helicoverpa, pero también con ataques más severos de chinches y trips. Hacía falta una actualización en el tema y eso aportamos", añadió.Inciarte dijo que, también, se enfatizó en generar conciencia sobre la importancia de rotar principios activos, "ya que en Uruguay el uso de las diamidas es altísimo y en otros países ya hay generación de resistencia".Cada vez es más dinámico y desafiante el escenario en el que el productor y sus asesores deben moverse en relación al impacto de las plagas y resistencias a los productos, con un clima muy inestable y nuevos eventos biotecnológicos y desarrollos de Syngenta. Sobre ese escenario, "es así, la realidad es muy cambiante, está el avance de la biotecnología, la aparición de nuevas plagas y además es muy diferente la situación en el norte, en el sur o en el este del país", admitió."Eso hace que debamos hacer recomendaciones técnicas para cada situación. Syngenta, como empresa de investigación, está permanentemente desarrollando nuevas alternativas que brinden soluciones a nuevas realidades. El lanzamiento de Curyom Fit UV es un ejemplo, brinda soluciones a problemas que antes no teníamos, como la presencia de Pseudoplusia en soja, ataques severos de Cogollera en maíz (cuando no tienen los nuevos eventos biotecnológicos), además de control de trips en soja", comentó.En relación al Curyom, que se venía utilizando, la presentada "es una versión mejorada. La inclusión de la emamectina le da más poder de volteo que el Curyom anterior. Esto se ve claramente en el caso de la Cogollera del maíz o de la Pseudoplusia de la soja. Las diferencias a favor de Curyom Fit UV son notorias. Es además un producto más amigable con el medio ambiente, algo a tener en cuenta cada vez más".A propósito, este insecticida llega al mercado en el marco de anuncios oficiales, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), sobre la prohibición de algunos productos.Inciarte reflexionó sobre eso que "lo bueno de empresas de investigación como Syngenta es que generamos productos nuevos que no solo tienen mejor resultado agronómico sino que tienen mejor perfil toxicológico y son más amigables con el ambiente que los productos viejos. Es un activo a preservar de las empresas de investigación, que generan productos mejores y más amigables con el ambiente".Cada jornada de Syngenta se inicia con 10 minutos dedicados a informar sobre el uso responsable de los productos. "Como empresa líder en agroquímicos tenemos la responsabilidad de promover las buenas prácticas agrícolas. Realizamos jornadas y capacitaciones específicas sobre estos temas. Y en las jornadas más técnicas comunicamos los puntos más importantes sobre el buen uso de los fito-sanitarios. Es parte de nuestra responsabilidad. En 2017 estaremos reforzando esta área. No se trata solo de vender productos, sino de vender con responsabilidad promoviendo su buen uso", destacó José Luis Inciarte.Se trata de un insecticida que posee un excelente poder de volteo y también una muy buena residualidad, debido a su composición de emamectina + lufenurón. Teniendo en cuenta que la emamectina se degrada rápidamente con la luz, este producto tiene incorporada una protección ultravioleta.En el caso del cultivo del maíz es un producto excelente para el control de la lagarta cogollera, un insecto de difícil control porque se esconde dentro de la planta. Las diferencias a favor de Curyom Fit UV son notorias. En el caso de la soja se trata de un insecticida excelente, que se destaca por su poder de volteo, sobre todo en lagartas grandes y en aquellas más difíciles de controlar como Helicoverpa y Pseudoplusia. También tiene un excelente control de Spodoptera de la soja, lagarta que no es controlada por la tecnología Intacta. Por si fuera poco, tiene un excelente control de trips. Es además una excelente alternativa para rotar con diamidas. Quiero agregar que es muy importante cuando hacemos dos aplicaciones en un mismo cultivo que no se use el mismo principio activo las dos veces.Siempre en control de insectos la recomendación es monitorear bien la chacra y aplicar cuando vemos las lagartas chicas, donde el control será mejor. Como se indicó, el Curyom Fit UV tiene la capacidad de controlar lagartas que ya tienen un gran desarrollo, pero nunca es recomendable llegar a estos estadios. La recomendación de uso es de 50 gramos por hectárea para los casos de Cogollera en el maíz y de lagartas en la soja. Mientras tanto, para el caso de la Helicoverpa la recomendación es utilizar 60 gramos por hectárea.