Arbeleche criticó gestión del gobierno pero reconoció que no hay "un riesgo de recesión"

La economista Azucena Arbeleche, asesora del senador Luis Lacalle Pou, dijo que el problema de Uruguay es tener un gasto que sigue creciendo y cuya ejecución "es ineficiente" mientras, por otro lado, están los ciudadanos que ya no resisten más aumentos de tarifas e impuestos.

Arbeleche reconoció, no obstante, que no ve "en este momento un riesgo de recesión", a pesar de la caída que se registra en el nivel de actividad. Aclaró que no visualiza una caída del producto.

"La economía está creciendo pero estamos teniendo un gran cambio en la velocidad en que está creciendo y en eso tenemos que focalizarnos", afirmó Arbeleche.

Para la asesora del sector Todos, la economía "perdió dinamismo" a pesar de que aumentaron los ingresos del Estado. "El déficit fiscal no empeoró porque tengamos menos ingresos. El déficit empeoró porque los gastos aumentaron más que los ingresos. Por eso el Partido Nacional va a mirar con lupa los gastos", dijo la asesora.

El 2 de marzo, luego de que el presidente Tabaré Vázquez hablara por cadena de radio y televisión y presentó su balance de gestión, Lacalle Pou, desde la Torre de las Telecomunicaciones, anunció 20 medidas para aplicar este año, entre ellas, la implementación de una regla fiscal.

Esa medida había sido planteada en 2016 y el gobierno respondió que ya existe una ley que fija topes al endeudamiento.

Para Arbeleche lo que tenemos hoy es "una ley de irresponsabilidad fiscal", cambiada cinco veces en 8 años para aumentar el tope de endeudamiento para lo cual el Poder Ejecutivo aludió a "factores extraordinarios".

La propuesta del sector Todos es que un grupo de trabajo cambie el diseño de la ley y que realmente "se limite" y "se controle" el gasto del gobierno.

. Hoy el déficit fiscal está en 4% del Producto Interno Bruto, según datos oficiales.

Con esta realidad el gobierno empezará a redactar la Rendición de Cuentas y según la economista Arbeleche, la administración Vázquez enfrentará "la encrucijada" de tener que optar entre llevar adelante su programa y promesas electorales, o aumentar el déficit.

Sobre la inflación, que desde 2010 se ubica por fuera de la meta oficial, el sector Todos propone establecer metas que vuelvan "a ser creíble" la política monetaria.

Para bajar gastos propone no cubrir todas las vacantes que vayan surgiendo de funcionarios públicos y extender el sistema de compras centralizado, para obtener mejores precios. También hay que mirar, dijo, si las compras que se hacen corresponden o pueden evitarse. En ese sentido el sector Todos propone una auditoría externa que haga un diagnóstico de los gastos del Ministerio de Desarrollo Social que tiene un presupuesto anual de US$ 160 millones.

Otras medidas anunciadas por Lacalle Pou apuntan a activar el empleo juvenil, reestructurar ANCAP incluso importando combustible refinado, que los impuestos al agro se basen en su rentabilidad y bajar por lo menos a la mitad los intereses de los préstamos que ofrecen el Banco República y el Banco de Previsión Social a los pasivos.

