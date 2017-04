Arturo Valls: "aceptar ¡Ahora caigo! fue la mejor decisión profesional de mi vida"

Arturo Valls dudaba. Las autoridades del canal español Antena 3 le habían ofrecido la conducción de un nuevo programa, una adaptación de un formato israelí que llevaría por nombre ¡Ahora caigo! En ese momento estaba trabajando en una ficción para el canal, y sentía que aceptar ese programa era un paso atrás en su carrera como actor.





"Lo veía como un género menor. Pero al final dije '¿por qué no?', me pareció un reto interesante, y terminó siendo la mejor decisión profesional que tomé en mi vida, porque encima fue cuando explotó la crisis en España", recuerda hoy el conductor del ciclo, que en 2014 se estrenó en canal 10, y se ha mantenido desde entonces como uno de los programas más populares a nivel de audiencia.





Desde hace seis años, Valls, valenciano de 42 años, se mantiene al frente de ¡Ahora caigo!, un show de concursos de preguntas y respuestas en el que los perdedores caen por agujeros. Con 1.280 ediciones encima, Valls y el programa lograron una regularidad que el actor y conductor considera "poco común" para la televisión.





La longevidad de la relación entre Valls y ¡Ahora caigo! tiene explicación. La primera razón es que para el conductor, llegar al estudio de Antena 3 es como "salir al recreo, con carta blanca para hacer y decir tonterías", contó a El Observador por teléfono desde Madrid.

Ahora Caigo



Mientras que en Uruguay el programa se emite martes y domingos en horario central, a la hora 21, en España sale en la tarde, lo que le quita presión, asegura Valls, y le permite salir "relajado".





Pero el factor clave es que ¡Ahora caigo! no le demanda una presencia constante. Dos veces por semana se graban varios episodios, lo que le permite hacer otras cosas. "Me deja hacer cine y cosas en casa. El programa de concursos es el mejor formato, porque permite no aburrirse, además de que siempre puedes reinventarte, pensar nuevos chistes y bromas. Porque si no, no funciona", explica.





De todas maneras, tal como ya ha hecho en otras oportunidades, el español aclara que el personaje jocoso e intenso que se ve en la pantalla no es el hombre real. "No es que uno llegue a casa y vaya gritando, '¡Hola, cariño! A ver, ¿qué tenemos hoy para cenar? ¡Vamos a abrir la nevera!", exclama con una voz muy parecida a la que se le escucha en la televisión para demostrar el ejemplo y aclarar que su faceta como actor se cruza con la de conductor en su trabajo cotidiano.





Esa dualidad también se ramifica hacia otra de sus fuentes de trabajo, que es la de actor de voz. A lo largo de su trayectoria, Valls ha sido el pingüino Kowalski en Madagascar, la abeja Barry B. Benson en Bee movie y Grosso en la versión española de la película animada argentina Metegol.





"Soy un actor de la escuela de la intuición y la observación, no soy académico", aclara Valls, que ha desarrollado en paralelo a su trabajo como conductor una trayectoria como estrella de comedia en televisión y cine.





La fórmula del éxito

Arturo Valls



Si tiene que determinar por qué ¡Ahora caigo! funciona tan bien, su conductor no duda en señalar la combinación de concurso y humor, la "complicidad" que se genera entre las partes involucradas, y el complemento entre el juego de preguntas y respuestas y los momentos divertidos que generan los participantes, "porque los que van a concursar no son muy normales", comenta Valls.





Desde la primera emisión del juego en Antena 3 el 6 de julio de 2011 hasta ahora, Valls ha visto "de todo" en el estudio. "Hay gente que te cuenta cosas increíbles; recuerdo a un tío que dormía con buitres porque los entrenaba, o algo así. También hay otros que van buscando sus cinco minutos de gloria, y te piden para cantar una canción antes de caer, y lo hacen fatal".





En su rol, el valenciano busca también encontrar variantes y giros para complementar lo que aportan los participantes. "Por muy divertido que seas, si el formato no lo permite no se puede hacer. Pero ¡Ahora caigo! siempre tiene alguna caída o un error nuevo que te hace gracia", afirma, y plantea como ejemplo un caso ocurrido en el día de la entrevista, que coincidió con una de las grabaciones.





Uno de los participantes, al perder, pidió para darle un mensaje a su pareja. Valls se esperaba una declaración de amor o una petición de matrimonio, pero el hombre comenzó a recordar los cuatro años que llevaban juntos, y allí cayó.





El cambio que sacó al programa del horario central en España fue "un acierto", considera, porque generó un ambiente más tranquilo y una menor competitividad, lo que lo convierte en el rey indiscutido de la pantalla española en su horario de emisión actual, a las 18.45.





"El de los agujeros"

Arturo Valls ahora caigo



Arturo Valls se encontraba en Cuba cuando un locatario lo paró por la calle y lo saludó, diciéndole: "Usted es el tipo del concurso de los agujeros", rememora el conductor, probando un acento cubano al recapitular el evento. La isla caribeña no es el único país donde ¡Ahora caigo! ha convertido a Valls en una cara conocida. En la lista también se incluyen Venezuela y, por supuesto, Uruguay.





"A nosotros nos cuentan lo bien que funciona el programa allí", explica, pero también aclara que no lo sorprende tanto, considerando que la televisión española, tanto de ficción como en programas de entretenimiento, siempre ha tenido buena llegada entre el público latinoamericano.





Aunque en la pantalla local se vean capítulos que tienen varios años de antigüedad, y a pesar de que varias de las preguntas realizadas cada noche tienen que ver con la música, la geografía o la historia española, hay un lenguaje directo que hace que el programa sea atractivo, considera Valls. "Incluso las preguntas españolas no son especialmente exigentes para seguirlo, además de que hay un carácter latino compartido".





El rostro de ¡Ahora caigo! resalta también que la relación entre la televisión española y la americana es bilateral. Y razón no le falta, considerando que sus inicios en la pantalla de su país fueron con la versión local de un formato argentino, Caiga quien caiga (CQC), que lo llevó desde Valencia a Madrid con 23 años.





En su ciudad natal trabajaba en un programa de TV local que lo hizo abandonar la carrera de periodista, la que soñaba que lo llevaría a cubrir los Grand Slam de tenis o la liga española de fútbol. "Era un plan muy de señor abuelo, pero por el camino me desvié".





Participó en series populares de la TV ibérica, como Camera Café y en la versión española de Tu cara me suena. "Las cosas fueron pasando, de CQC a la ficción y de ahí a ¡Ahora caigo!. No fueron metas, fue todo muy natural", asegura.





Conductor de referencia

Arturo Valls ahora caigo



Además de diversos programas de humor, Valls ha conducido distintos concursos: Allá tú (versión del programa Deal or no deal, que en Uruguay se emitió como Trato hecho en versión argentina conducida por Julian Weich), Me resbala –producido en Uruguay por Teledoce– y emisiones puntuales de otros juegos televisivos familiares para el público local, como Salven el millón.





Con el tiempo ha logrado convertirse en un referente dentro del género. Se ha enterado de productores y directivos de canales que lo ponen como ejemplo al proponer un programa. "Necesitamos un conductor como Arturo Valls", piden.





Dentro de la extensa tradición televisiva española de los programas de concursos, su gran novedad ha sido la de incluir la comedia, en un contexto y una historia en la que los conductores suelen ser más sobrios y tradicionalistas.





Entre sus referentes menciona a Jordi Estadella, un conductor catalán célebre por haber estado al frente del programa Un, dos, tres... responda otra vez en la década de 1990; a Joaquín Prat (uno de los nombres más importantes de la historia de la televisión y la radio española) y a Constantino Romero, actor y conductor al igual que él.





Después de seis años con ¡Ahora caigo!, Valls remarca que sigue con ganas de hacerlo. "La forma en la que grabamos hace que cuando te quieres cansar tienes una semana libre y hace que lo extrañes. Podría pasar en algún momento que me aburra, pero por ahora estoy tan cómodo que quiero seguir".

Jordi Hurtado (Saber y ganar) es conductor desde 1985 de programas de concursos en la televisión española. La misión de Arturo Valls (medio en broma, medio en serio) es jubilarlo.





Ficha

Nombre completo Arturo Antón VallsMollá Profesión Actor, humorista, presentador de televisión Nacionalidad Español Nacimiento 24 de marzo de 1975 Edad 42 Estado civil En pareja Hijos Martín Debut en televisión nacional de España 1998, Caiga quien caiga





Arturo Valls en el cine

Los del tunel



En el año 2000, Arturo Valls incursionó por primera vez en el cine, con un papel menor en la película de acción y aventura El corazón del guerrero.

Desde entonces ha trabajado en 14 películas más, interpretando a personajes como Salvador Dalí y participando de la popular saga de humor liderada por Santiago Segura, Torrente, con un papel en la segunda parte de la serie, Misión en Marbella.

Con una trayectoria que combina principalmente roles de comedia con trabajos como actor de voz en películas infantiles, el papel más reciente de la carrera de Valls es el de Toni en el filme Los del túnel, que se estrenó en los cines españoles en marzo, y del que además fue productor.

La película presenta "lo que habitualmente no se ve de las películas de desastres", describe Valls. Tras un derrumbe en un túnel, los 13 sobrevivientes que pasan 15 días encerrados y deben lidiar con la fama que acaban de ganar y con el impacto de la experiencia. Cada viernes, los sobrevivientes se reúnen a cenar en conmemoración del único fallecido del accidente y a explorar cómo llevan adelante sus vidas. Su rol en esta comedia negra es el de un tipo gracioso que se enfrenta a la depresión y a no encajar en el mundo, una inversión del personaje que habitualmente se ve en televisión. Las características de esa interpretación surgieron de la discusión con los guionistas de Los del túnel. "Es un reflujo del perfil que tengo para la gente", dice Valls.





La carrera

Arturo Valls CQC



Caiga quien caiga Desde 1998 hasta 2002 y desde 2005 a 2007, Valls integró el equipo de la edición española del programa de humor.





Camera Café Este programa de sketches fue uno de los que tuvo a Arturo Valls como protagonista durante más tiempo, entre 2005 y 2009.

Arturo Valls Me resbala



Me resbala También visto (y realizado) en Uruguay, presenta a cómicos y celebridades realizando distintos juegos y tareas de destreza interpretativa.





Ninja Warrior Desde este año, Valls conduce junto a Manolo Lama (el comentarista español del videojuego FIFA) la versión española de este programa de destreza física.

