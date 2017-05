Aseguradoras niegan que los talleres mecánicos estén en crisis

El Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles (CTMA) sostiene que muchos comercios agremiados están sufriendo una baja de la actividad a raíz de un diferendo que mantiene con el Banco de Seguros (BSE) y las aseguradoras privadas por los costos de las reparaciones de los vehículos.

Los talleres señalan que asumen más gastos de lo que las aseguradoras le reconocen y eso les genera pérdidas. Sin embargo, las compañías privadas restaron trascendencia a la situación que describen los talleres.

El jueves 11, la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) se presentó en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores para referirse al conflicto. Allí, el director ejecutivo de la gremial, Mauricio Castellanos, señaló que desde comienzos del año 2000 ya existían reclamos y "apariciones en prensa que suele hacer el CTMA, obviamente en defensa de sus intereses".

Lea también: Talleres denuncian al BSE por abuso de posición dominante

Añadió que "sistemáticamente, en cada uno de esos momentos —ocurrió también en 2012 y 2016— surge la intención de posicionar la idea de una situación dramática, de quiebre de un sector de actividad, pero en realidad es lo mismo que se viene anunciando desde hace más de 15 años".

Por tanto, Castellanos sostuvo que para la Audea "esta no es una situación novedosa". El CTMA ha expresado que el BSE recurre a talleres que no están agremiados pero que no tienen la capacidad de cubrir la demanda de reparaciones. "El CTMA es una institución gremial que reconocemos y con la que tenemos vínculos, pero también es importante destacar que en Uruguay hay un universo enorme de talleres. Hay más de 1.100 talleres en todo el país y las compañías de seguros habitualmente trabajan con ese universo de talleres", dijo el directivo de Audea en la comisión.

Al respecto, el presidente de Audea, Sebastián Trivero, dijo que "lo cierto es que en Uruguay operan mucho talleres y no todos están nucleados por el CTMA". "En mi empresa, y en general, el mercado opera de esta forma, operamos con todos los talleres, algunos de los cuales son oficiales y la verdad es que no hemos tenido ningún inconveniente", agregó.

Fuente: