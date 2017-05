Así fue el show de Ed Sheeran en Buenos Aires

Ya desde el lunes los fanáticos del músico británico Ed Sheeran acampaban en el Estadio Único de La Plata para tener los primeros lugares en el concierto que brindó ayer en Argentina. Se trata de la segunda vez que Sheeran pasa por el vecino país y esta vez lo hizo ante un público de más de 40 mil personas.

Según consignó La Nación, esta semana los valientes que decidieron hacer fila anticipada en el estadio tuvieron que soportar una tormenta, seguida por una abrupta caída de temperatura, y lo hicieron en sus carpas y sobres de dormir. Jugaron a las cartas, diseñaron carteles e incluso prepararon un disco en el que interpretaban los temas de su ídolo, con la intención de hacérselo llegar.

Los fanáticos entraron al estadio en una carrera desenfrenada a las 16 horas del sábado y se mantuvieron estoicos hasta las 20.30 horas, cuando empezó el recital. Además de cantar el tema "Give me love" a pedido del público, el artista también recordó su primer recital en Argentina.

"Después de mi visita a la Argentina volví a Europa y no pude encontrar un público que grite tanto. ¿Ustedes pueden ser más ruidosos que toda Europa?", dijo, "son los que más gritan en todo el universo".

En las casi dos horas que duró el espectáculo, Sheeran tocó 20 temas que incluyeron baladas pop, folk y con influencia de rap. Además de repasar sus éxitos más destacados, ("The A Team", "Photograph" y "Thinking Out Loud"), la estrella de 26 años presentó el material de su nuevo disco Divide, tocando ocho de los doce temas que contiene.

Con 22 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, 4,7 billones de reproducciones en Spotify y tres millones y medio de visitas en su cuenta de YouTube, Ed Sheeran es uno de los artistas juveniles del momento. Sin embargo, a pesar de su éxito masivo, el cantante de "Shape of You" sigue siendo fiel a su estilo solista, alejándose de los despliegues de músicos y bailarines que ofrecen otros artistas. Utilizando un pedal que le permite reproducir los sonidos grabados en vivo, Sheeran es un espectáculo de un solo hombre, sin necesidad de coristas ni otros guitarristas.

"Vengo de un pueblo ganadero muy chiquito en Inglaterra y, para mí, triunfar en mí país ya era un sueño casi imposible. Poder venir a Argentina y que tanta gente venga a mi show, es increíble", expresó desde el escenario.

Como ya es tradición para los músicos que visitan el país vecino, Sheeran no terminó su show sin antes lucir la camiseta de la selección argentina para el goce de los fans locales. El pelirrojo cerró su presentación con el tema "You need me, I don't need you", uno de los éxitos de su disco Plus.

