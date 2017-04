Asociación de AFAP de acuerdo con buscar soluciones para "cincuentones"

La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) está de acuerdo con la necesidad de conseguir que un grupo de trabajadores conocidos como los "cincuentones" no sean perjudicados al momento de jubilarse. En 1996 cuando se creó el régimen de AFAP, estos trabajadores fueron obligados a afiliarse a una administradora.

Mediante un comunicado, Anafap señaló que ahora, cuando están próximos a jubilarse, son afectados por el sistema jubilatorio, ya que el Banco de Previsión Social (BPS) no toma en cuenta la totalidad de los aportes anteriores a 1996. El perjuicio surge al comparar las condiciones en que se jubilarían actualmente por el régimen mixto frente a las mismas que tendrían al hacerlo por el régimen anterior.

Anafap explicó que el viernes 21 de abril, el equipo de representación de los trabajadores en el BPS presentó en un encuentro realizado en el PIT-CNT un anteproyecto de ley que propone que aquellas personas que en la fecha en la que se promulgue la ley tengan 50 años o más puedan desafiliarse del régimen mixto "con carácter retroactivo al momento de ingreso al mismo". El texto agrega que esta posibilidad no estará sobre la mesa para quienes ya estén jubilados bajo este sistema.

El presidente de Anafap, Sebastián Peaguda, compartió que "se busque una alternativa en la medida que la misma quede a opción y voluntad del afiliado afectado".

En contrapartida aclaró que "el texto indica que se incluiría a todas las personas de más de 50 años". "Y ahí es donde no compartimos. Los 'cincuentones' como denominación de este colectivo afectado, es una porción reducida de la población de más de 50 años, que solo implica a aquellos que se vieron afectados por la incongruencia entre lo aportado y lo reconocido para su cálculo jubilatorio", agregó.

"En nuestro rol de fiduciario, entendemos que los fondos no deben ser utilizados para financiar un problema puntual sino que se debe buscar la mejor opción para la jubilación de la persona", dijo Peaguda.

Para Anafap la solución debería seguir la línea que fue planteada en un proyecto de ley que manejó el BPS en 2012 y que fue aprobada por el directorio de la época, donde se consideraba el reconocimiento de los aportes. Esa propuesta finalmente no tuvo andamiento.

"En su momento no se dio a las personas un bono de reconocimiento por los aportes que hicieron al BPS antes de 1996, por lo que no se consideraron todos los aportes anteriores a ese año para su cálculo jubilatorio. El camino es buscar soluciones para ese sector específico que quedó en el límite, pero esto no implica que el sistema funcione mal", apuntó Peaguda.

Fuente: