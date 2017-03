Asociación Rural reclamó una mejora del tipo de cambio real

Las claves

Costos. Ajustar combustibles, energía eléctrica y el costo del transporte de carga.

Inserción. Utilizar el Mercosur como palanca para una integración global.

Interno. Garantizar la libre competencia para no alterar funcionamiento del mercado.

Tributos. Mantener la estabilidad en las políticas fiscales, evitando los "impuestos ciegos".

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) abogó por mantener un Tipo de Cambio Real (TCR) "alineado a las economías relevantes", considerando que el dólar se "encuentra desalineado de sus fundamentos, en un valor cercano al 25%", según el documento entregado al presidente de la República, Tabaré Vázquez en la reunión realizada el martes pasado y divulgado luego por la gremial ruralista.La entidad sostiene que el desarrollo del Uruguay está unido al crecimiento de la oferta exportable, para lo cual es imprescindible contar con unidades económicas estables, económicamente solventes, que aseguren al conjunto humano, productores, trabajadores, contratistas, abastecedores e intermediarios, niveles de ingresos adecuados.También hace especial referencia a los costos de producción planteando que es necesario ajustar los precios de combustibles a los valores de "nuestros principales competidores, evitando cargas fiscales exageradas y transferencias vía subsidios a otros sectores de la economía. Similares comentarios al punto anterior en referencia a las tarifas públicas, se hizo en cuanto a la energía eléctrica.En materia de infraestructura se requieren medidas inmediatas destinadas a bajar el costo del transporte carretero de carga, cuyos valores elevados han determinado que la región dónde se produce sea determinante en la viabilidad de muchos rubros, particularmente agrícolas, en función de su distancia a puerto, expresa el documento de la ARU.También la gremial consideró que Uruguay está condicionado por un Mercosur en crisis, con un enfoque totalmente diferente a los fines para los cuales fue creado.Planteó como impostergable una estrategia de negociaciones que apunten a potenciar acuerdos comerciales estables con otros países o bloques, como forma de adaptación al nuevo escenario internacional.Además reclamó mantener el largo plazo la estabilidad en materia fiscal ya que los ciclos productivos naturales son en la mayoría de los casos los más largos, respetando los postulados de la reforma fiscal del año 2007. En particular la ARU solicitó evitar que se grave los bienes de producción mediante impuestos ciegos que no se compadecen de la renta del negocio.El estudio destaca por otra parte la capacidad del agro como multiplicador del empleo principalmente para trabajo poco o no calificado. También la ARU pidió que si se van a diseñar políticas que atiendan problemas distributivos, que se considere que un crecimiento del sector agropecuario es quién más arrastra los ingresos de los hogares más pobres respecto a otros sectores de actividad.A un valor cercano a ese porcentaje debería mejorar la cotización del dólar, según un documento entregado por la Asociación Rural al presidente Tabaré Vázquez.