Astori: "La carga tributaria está en un límite que no conviene aumentar"

Si bien el presidente Tabaré Vázquez había afirmado que no estaba en los planes del gobierno aumentar la carga tributaria, en su momento dejó abierta esa puerta cuando dijo que "de aumentar, no recaería en la clase media" . Desde entonces, las discusiones en torno a un posible aumento de impuestos han sobrevolado todas las conversaciones sobre el escenario económico del país. Esta mañana, el ministro de Economía Danilo Astori no le escapó al tema, y reafirmó los dichos del presidente.

"Nuestra sincera intención es no aumentar la carga tributaria sobre la producción, sobre el nivel de actividad, el empleo y el ingreso", dijo esta mañana en el programa En Perspectiva . La carga tributaria, señaló, "está un límite que no conviene aumentar, y no debería ser necesario aumentar". Astori también negó que el gobierno esté considerando eliminar la devolución de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). "No hay, ni habrá en el correr del año, ninguna decisión sobre no devolución de aportes al Fonasa", sentenció.