Astorismo rechazó el documento que el FA le entregará a Vázquez

Las principales diferencias estuvieron en el alcance del Sistema de Cuidados, dijeron a El Observador particpantes de la reunión.





Los informantes de distintos sectores señalaron que los representantes de los comités de base de Motevideo, con el apoyo de la mayoría de los grupos, impulsaron "ampliar lo más posible" el Sistema de Cuidados y remarcaron en ese punto los programas para atención a discapacitados.





Prioridades y tributos

El grupo de Moreira propuso incluso reducir el presupuesto del Ministerio del Interior encabezado por Eduardo Bonomi pero esa idea perdió peso tras el reclamo del mujiquismo para incluirlo como una prioridad.

La izquierda abrió hace un mes un debate interno en la Comisión de Programa del Frente Amplio y la Mesa Política para discutir las prioridades de cara a la Rendición de Cuentas. Hubo propuestas para distintas áreas pero ayer se debía laudar la discusión ya que el lunes 6 de marzo fue la fecha límite fijada para entregar el documento al mandatario.Los representantes del equipo económico se negaron en la Mesa Política del Frente Amplio a votar el documento por entender que la financiación de una ampliación al Sistema de Cuidados, un punto impulsado por el resto de los sectores, no estaba asegurada.En la discusión los astoristas señalaron que ese punto no se podía comprometer porque no estaba asegurada la eventual financiación y se negaron a votar el documento que sí fue apoyado por el resto de los sectores.El secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, admitió en una conferencia de prensa que hubo "desencuentros" entre los dirigentes durante la reunión pero evitó avanzar sobre las diferencias.Fuentes de la Presidencia del Frente Amplio dijeron que durante el fin de semana se buscará continuar con las negociaciones para acercar posiciones antes de que el presidente del partido de gobierno, Javier Mirada, le entregue el documento a Vázquez.El texto que establece como prioridad en primer orden a la educación y el Sistema de Cuidados, y a la vivienda y la seguridad en segundo orden, fue aprobado por mayoría tras fracasar las negociaciones en busca de consensuar una redacción común.En la previa a la reunión de ayer hubo diferencias entre el Movimiento de Participación Popular y Casa Grande de la senadora Constanza Moreira por la importancia que debería darse a la seguridad en el documento final.Otro punto que agitó la interna en el proceso de discusión fue el debate impositivo. El Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande y el Partido Socialista impulsaron la no devolución al excedente del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el aumento al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, el Impuesto al Patrimonio y gravar las herencias.Tras descartar la no devolución del Fonasa, el resto de los instrumentos impositivos serán discutidos en una comisión parlamentaria integrada por representantes del Poder Ejecutivo y legisladores del Frente Amplio.