Ataque de EEUU a Siria incidió en subas del dólar, crudo y oro, pero no impactó en los granos

Los tres granos principales que cotizan en Chicago cerraron la semana con bajas, ante la falta de noticias fundamentales que puedan torcer la tendencia negativa, según informó Fimix Agrofinanzas.

En el análisis se indicó que Estados Unidos bombardeó Siria, supuestamente en una localidad desde donde se originaban los ataques de las fuerzas leales al régimen de Al Assad, lo que determinó varias bajas, entre ellas civiles. Esta inestabilidad provocó subas en los índices bursátiles, en el dólar, el crudo y hasta el oro, aunque no impactó mayormente en los granos.

El próximo martes es el informe mensual USDA de oferta y demanda, interna y mundial, en el que se espera aumentos en las cosechas estivales de Argentina y Brasil, así como crecimiento en los inventarios de soja y maíz, en Estados Unidos.

Referencias por tonelada para la posición mayo 2017: soja US$ 346,14; maíz US$ 141,50; trigo US$ 155,80.





El maíz quedó con la posición mayo por debajo de los promedios móviles clave (cierres promedio de las últimas 20, 50, 100 y 200 ruedas comerciales), además de quedar en el mínimo semanal. Pese a la caída semanal, mantiene la mitad de lo ganado durante el viernes anterior, cuando se conocieran los datos del USDA sobre intención de siembra y el informe trimestral de inventarios. Se espera buen tiempo para la próxima, cuando las buenas condiciones climáticas deberían habilitar el avance más generalizado de las sembradoras.

La soja cerró estable, levemente arriba, en los contratos de vencimiento más inmediato, al tiempo que apenas abajo en aquellos correspondientes a la nueva zafra de Estados Unidos, con un nivel corriente en cantidad de operaciones realizadas, lo que hizo que la posición mayo se moviera durante todo el día en el mismo rango del jueves. Además de también ubicarse por debajo de todos los promedios móviles de relevancia, también se mantiene en terreno sobrevendido. Se espera fuertes lluvias para el fin de semana en el litoral, lo que podría complicar bastante algunas zonas, particularmente las más bajas. Brasil ya está en los metros finales de una cosecha que, según las principales consultoras, crece a diario.

Fuente:

El trigo cerró con subas mínimas en los contratos más cercanos, mientras que los de vencimiento más alejado, como diciembre, sufrieron leves bajas. El trigo invernal se mantiene en el mismo rango de las últimas dos semanas, con grandes inventarios mundiales y lluvias oportunas en las principales zonas productoras de Estados Unidos, que limitan cualquier intento alcista posterior.