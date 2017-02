Atchugarry: "un héroe" que se marchó en silencio

Por su parte, el presidente Tabaré Vázquez, que llegó al velatorio sobre las nueve de la mañana, lo definió como "un hombre de diálogo, de conocimiento profundo, muy centrado y serio". "Los uruguayos le debemos mucho", agregó.

El senador colorado, Pedro Bordaberry, recordó a Atchugarry como alguien que "no solamente tenía la tranquilidad de enfrentar momentos duros, sino que lo hacía con una sonrisa, con paz". Atchugarry era "un ejemplo de conducta en el Estado", apuntó el líder de Vamos Uruguay.

Al velatorio asistieron también, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García; el exintedente de Montevideo, Mariano Arana, el senador de la Lista 1001, Marcos Carámbula, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, entre otros.

El presidente del Banco Central durante la crisis, Julio De Brun, lo definió como "un gran patriota, una persona extremadamente creativa, tenaz, terca, con un enorme sentido republicano". De Brun recuerda una frase del almirante inglés Horatio Nelson, que Atchugarry usaba como mantra en tiempos de dificultad: "Inglaterra espera que cada uno cumpla con su deber".

Cuando los restos del ex ministro de Economía emprendían viaje rumbo al Cementerio Parque del Recuerdo, un puñado de familiares, políticos y empresarios que habían asistido al velatorio, lo despidieron con un contundente aplauso, al que se sumaron los vecinos que desde la vereda de sus casas veían partir la caravana. "Era lo más grande que hay", exclamó uno de ellos.

Opiniones

(Atchugarry) Es de los pocos uruguayos que tienen consenso de todos los partidos, y en todas las organizaciones. Él tuvo una actitud muy firme con el Uruguay, muy realista, muy consciente y no se aisló de los trabajadores".

Edgardo Novick, partido de la gente

"Alejandro era un amigo, una persona muy honesta, que dejó su vida por el país. Yo me seguía juntando con él casi todos los meses, íbamos a comer algo, aunque Alejandro no comía casi nada, y me seguía dando muchos consejos. Seguía muy informado sobre todas las cosas del país (...) y nos aconsejaba mucho como aconsejaba a todos aquellos que se lo pedían. Estamos muy apenados por su pérdida".