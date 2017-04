AUF denunciará penalmente a hincha que presentó entrada adulterada

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentará una denuncia penal contra un hincha que el domingo asistió al Estadio Centenario para presenciar el partido entre Nacional y Wanderers con una entrada adulterada. Según dijo a El Observador el responsable de seguridad de la AUF, Rafael Peña, esperarán la resolución de la Justicia para definir si este hombre, que fue detenido por la Policía en el lugar, será incluido o no en la lista negra de hinchas, con lo que se prohibirá su ingreso a futuros encuentros.

Además, durante el mismo partido, el hincha de Nacional que durante el clásico llevó una bandera de Peñarol a la tribuna Colombes, fue identificado e incluido en la lista negra. Según explicó Peña, su rostro ya estaba en la base de datos de la AUF, por lo que, al presentarse en el estadio con su entrada y su cédula, las cámaras de reconocimiento facial lo identificaron.

Fue entonces que decidieron dejarlo ingresar, pero previamente tomar sus datos, de modo de completar su información personal. De esta forma, cuando en el futuro este hincha intente comprar entradas en RedPagos o Abitab no podrá hacerlo.



La lista negra de hinchas violentos ya tiene más de 100 nombres

En tanto, el uso de bengalas en todas las tribunas, pero particularmente en la Amsterdam, durante el pasado clásico llevó a que la AUF estudiara las imágenes y registrara a todos aquellos que hayan ingresado pirotecnia pese a estar prohibido.

"Quienes ingresaron bengalas ya están en nuestra base de datos, por lo que si tratan de asistir a un partido se les va impedir el ingreso", aseguró Peña a El Observador.

La AUF puede detener el ingreso de hinchas violentos de dos formas: no vendiéndole entradas a aquellos hinchas que están anotados en esa lista con nombre completo y número de cédula, o bien frenándoles el ingreso en la entrada de cada cancha, si las cámaras los identifican en una base de datos de rostros. Este último caso ocurre siempre que la persona haya cometido alguna infracción dentro del estadio pero, debido a que no fue detenida, no existen ningún otro dato que la fotografía de su rostro.

Lea también. Aplicarán derecho de admisión a hinchas filmados con bengalas

Peña dijo que en el partido entre Nacional y Wanderers se decidió permitir el ingreso del hincha que había llevado la bandera de Peñarol al clásico, de modo de completar la información y dar "más garantías" al derecho de admisión.

En tanto, el próximo fin de semana la AUF estrenará las cámaras de identificación facial móvil, ya que hasta ahora solo el Estadio Centenario cuenta con esta tecnología, al tiempo que el Parque Central y el Campeón del Siglo ajusta detalles para su instalación.

Estas cámaras permitirá frenar el ingreso de aquellos hinchas violentos que asistan a canchas donde no está previsto que se coloque esta tecnología de forma permanente.

De esta forma, muchos de los hinchas de Peñarol que el pasado clásico encendieron bengalas y que este fin de semana no tuvieron problemas para ingresar al encuentro contra Juventud en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado –ya que allí no existían cámaras de reconocimiento facial-, sí se verán impedidos de ingresar el próximo fin de semana.

Fuente: