Aumentan proyectos presentados pero caen los montos de inversión

En 2016 se presentaron 589 proyectos por US$ 1.169 millones

El año pasado se registró un gran aumento en el total de proyectos presentados ante la Comisión de la Aplicación de la ley de inversiones (Comap) para acceder a exoneraciones impositivas. En los últimos tres meses de 2016, la cantidad de proyectos presentados fue de casi el doble que en los meses de octubre-diciembre del año anterior, aunque con una inversión asociada en monto que permaneció prácticamente sin cambios, lo que indica una mayor participación de iniciativas de menor porte.

De acuerdo con el informe que divulgó ayer la Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep), en 2016 se presentaron 589 proyectos frente a los 438 del año previo, lo que implicó una suba de 34%.

Este incremento llevó a que se presentara la mayor cantidad de proyectos en un año desde 2012.

Con los montos asociados no ocurrió lo mismo. Los proyectos elevados por los privados para acceder a beneficios impositivos fueron respaldados por un monto total para invertir de US$ 1.169 millones, 46% menos que en 2015. El informe explica que esta baja se debió a que se presentaron menos proyectos referidos a energías renovables (parques eólicos). Así, el año pasado, este tipo de proyectos disminuyeron en monto 72% frente al año previo.

De los emprendimientos del último cuarto del año, el 56% están destinados para el interior del país, el 39% a Montevideo, mientras que el restante 5% se situarán en varios departamentos de Uruguay.

Por otro lado, para poder acceder a los beneficios fiscales, las empresas se comprometieron a generar 1.512 nuevos puestos de trabajo en el promedio anual para los próximos cinco años, incrementar las exportaciones en US$ 1.056,5 millones para igual período, invertir US$ 20,1 millones en investigación, desarrollo e innovación y US$ 444 millones en producción más limpia.

Al igual que en los últimos tres años, la industria fue el sector que presentó mayor cantidad de proyectos con una participación de 38%, seguido del área de servicios (25%), comercio (22%), agro (11%) y turismo (4%).

Cuarto trimestre

En los últimos tres meses del año pasado hubo un aumento significativo, de 83%, en la cantidad de proyectos presentados ante la Comap, que totalizaron los 275. A su vez, con respecto a iguales trimestres de años anteriores, se alcanzó el máximo presentado en cinco años. A pesar de la fuerte suba del trimestre, el monto de inversión asociado se mantuvo prácticamente estable, siendo 1% menor al de los tres meses cerrados en diciembre de 2015, y ascendió a US$ 465,9 millones.

De octubre a diciembre, las empresas nuevas que se presentaron ante la Comap representaron el 12% de la totalidad de los proyectos en el trimestre. Asimismo, respecto a la inversión, las empresas nuevas totalizaron el 24% del monto total. Restaurante, fabricación de cloruro e hidróxido de sodio en solución acuosa, servicios de GPS, logística y telemetría fueron algunos de los sectores de las empresas nuevas que se presentaron en el trimestre.

Pequeñas, medianas y grandes empresas

De los proyectos presentados durante el año pasado, el 69% correspondieron a empresas de pequeño y mediano porte (pymes) y el restante 31% a empresas grandes. A su vez, en el último trimestre, las pymes totalizaron el 68% de los proyectos presentados con una inversión asociada que correspondió al 31% del total del período. En tanto, las grandes empresas sumaron el 32% restante en término de cantidad de proyectos y el 69% con relación a inversión total.

