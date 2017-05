La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) recomendó 121 proyectos en los tres primeros meses de 2017, por un monto de inversión asociado de US$ 270,3 millones. Comparado con el mismo período el año pasado, el número de proyectos recomendados aumentó 78%, pero disminuyó 64% el monto de inversión asociado. Es decir, se recomendaron más proyectos pero por un menor monto, según el informe que divulgó este martes la Unidad de Apoyo del Sector Privado (UnASeP).





Las empresas que obtuvieron recomendación en aplicación de la ley 16.906 en el primer trimestre se comprometieron a generar un total de 446 nuevos puestos de trabajo, 30,4% más que en el mismo período en 2016. El 42,31% de de los nuevos empleos prometidos corresponde a puestos con un nivel de calificación media, el 30,42% a un nivel de calificación media alta, el 20,08% a calificación baja y un 7,19% a calificación alta.





Además, en el acumulado a marzo los proyectos recomendados se comprometieron a incrementar las exportaciones en US$ 28,8 millones, una cifra menor a la del año anterior.





Desagregado por sector de actividad, el mayor monto de inversión en los proyectos recomendados en el primer trimestre fue plasmado por las empresas del sector industrial (74%), seguido por servicios (17%), comercio (4%), turismo (4%) y agro (1%).





Si se presta atención a la localización, el 58% de los proyectos se sitúan en el interior, 39% en Montevideo y 3% en varios departamentos a la vez.





El mayor monto de inversión en los proyectos recomendados en el primer trimestre fue plasmado por las empresas del sector industrial.





Marzo

En el tercer mes del año, la Comap recomendó 50 emprendimientos; 14% de ellos corresponden a empresas nuevas, mientras que el resto ya se encuentran en marcha. La inversión asociada a las "empresas nuevas" fue de U$S 46,7 millones, mientras que para el resto fue de U$S 124 millones.





Las empresas que obtuvieron recomendación de sus proyectos de inversión en marzo del presente año se comprometieron a incrementar su plantilla en 226 nuevos puestos de trabajo, promedio anual para los próximos 5 años.





A su vez, los 50 proyectos se comrpometieron a aumentar las exportaciones en US$ 5,8 millones, promedio anual para el próximo quinquenio. También se promovieron inversiones en procesos de Producción Más Limpia (P+L) por U$S 31,4 millones y en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) por U$S 10,1 millones.





