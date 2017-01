Aumento de contribución de Maldonado fue de hasta 300% en la zona costera

La Intendencia de Maldonado aumentó la contribución en la zona costera del departamento y algunos contribuyentes deben pagar hasta 300% más de lo que pagaban. Eso se debe a que abonaban menos de lo que les correspondía.





El intendente de ese departamento, Enrique Antía , dijo a El Observador que se trata de un reaforo de la costa, que incluyó a padrones que se encuentran en la primera y segunda fila frente al mar, y a la zona céntrica de San Carlos.





Se trata de lugares importantes dentro del departamento "pero que no pagaban nada", dijo Antía. Y ejemplifico: "Terrenos que valían US$ 800 mil pagaban $ 5 mil, no tiene proporción".





El reaforo se realizó mediante un trabajo técnico con el departamento de Hacienda y Catastro y se ampara en la ley de presupuesto, y contó además con el apoyo de los alcaldes de San Carlos y Piriápolis.





Los desfasajes entre el precio de la tierra y lo que pagaban de contribución se constataron a través de una auditoría interna. Si bien los aumentos podrían haber sido mayores, se decidió poner un tope máximo de $ 10 mil, explicó el intendente. De todos modos, en algunos casos la suba fue de más del 300%, y lugares que no pagaban más de $ 5 mil pasaron a pagar entre $ 15 mil y $18 mil por año.





Varios ciudadanos se quejaron a través de las redes sociales. Uno de ellos pasó de pagar $ 4.663 a $ 6.677, por lo que el aumento fue de 44,6%. En otro caso, la suba fue de 48%.





El director de Catastro, Carlos Rodríguez, explicó que el cambio busca la justicia tributaria y que los aumentos se realizaron solamente a partir del valor de mercado del terreno. Es decir que no se tuvo en cuenta las edificaciones.





Si bien se detectó incongruencias en otras zonas del departamento, en la costa era donde se daba especialmente el desfasaje entre el valor real y los tributos. Uno de los balnearios donde se encontró más diferencias fue José Ignacio, aunque también hubo ajustes en Santa Mónica, Punta Negra o Punta Colorada, entre otros.





Según explicó el director de Catastro, "la idea es encarar un estudio del aforo de todo el departamento e ir haciendo ajustes año a año".





