Autoridades desconocían cambio de metodología en PISA

"No podemos decir que significativamente tenemos una mejora y que esta es la mejor serie de las cinco que venimos operando en las pruebas PISA", dijo ayer el presidente de ANEP, Wilson Netto. Con esto reconoció que la lectura de los datos presentada el martes 6 sobre el desempeño de los alumnos uruguayos en la evaluación internacional PISA 2015 no era correcta.

El primero en advertir esa lectura errónea fue Pedro Ravela, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), que el jueves en una columna publicada en Portal 180 señaló que los resultados de PISA 2015 no daban cuenta de la mejoría que había anunciado la ANEP.

El martes, cuando las autoridades y técnicos de la ANEP presentaron los resultados hablaron de "mejores resultados históricos" en ciencias y lectura. En cuanto a matemática señalaron un incremento en el puntaje respecto a 2012. Sin embargo, para Ravela los resultados de PISA 2015 apenas daban cuenta de estabilidad en el desempeño de los estudiantes uruguayos.

El exdirector del Ineed explicó que la diferencia estaba en un cambio en la metodología para medir resultados, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que organiza las pruebas PISA, introdujo en 2015. La nueva metodología, que no fue tenida en cuenta por la ANEP, obliga a ajustar los puntajes de las ediciones anteriores para que estos sean comparables con los de la edición 2015 de la prueba.

Ayer la ANEP citó a conferencia de prensa para explicar la situación. Allí Netto matizó los resultados difundidos en primera instancia y aseguró que hasta ayer no estaba al tanto de la existencia de la nueva metodología. "La autonomía técnica de los equipos técnicos es relevante y tiene que ser relevante para garantía del país", dijo.

Andrés Peri, director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística (DIEE) de ANEP, principal responsable de la valoración de los resultados presentados el martes, dijo que no estaba al tanto del impacto que la nueva metodología podía tener en los resultados uruguayos. "Nosotros sabíamos de que las comparaciones intertemporales podrían verse afectadas. La magnitud del cambio, yo reconozco que no la conocía", afirmó.

El jueves en diálogo con El Observador, Peri explicó que si bien el equipo técnico estaba al tanto de la nueva metodología utilizada por la OCDE, se optó por utilizar la metodología vieja porque la nueva no permitía hacer una lectura subnacional de los datos. Es decir, no permitía leer los datos discriminados por subsistemas (secundaria y UTU), género, contexto socioeconómico. Agregó que "la discusión sobre la comparabilidad del ciclo 2015 es mundial".

En este sentido, admitió como válida la lectura de Ravela, aunque también defendió la credibilidad de la suya. E indicó que no explicitó la diferencia de metodologías en la presentación del martes porque "hacer una advertencia capaz era contraproducente".

Robert Silva, consejero del Codicen, coincidió con Netto en que las autoridades de la ANEP no fueron informados por el equipo técnico sobre el cambio de metodología. Indicó que según lo que explicó Peri a las autoridades esto no se hizo porque la única metodología que estaba habilitada antes del 6 de diciembre era la vieja. "De haber sabido eso, quien tiene que decidir los pasos a seguir - si usar las dos metodologías, la vieja o la nueva- debería haber sido el Codicen", no el equipo técnico, señaló a El Observador.

En este sentido, manifestó que las autoridades todavía no hicieron una valoración de los acontecimientos, pero adelantó que seguramente en los próximos días se analizarán los pasos a seguir. Por el momento, la ANEP decidió constituir un taller de técnicos, convocando a profesionales de otras instituciones para estudiar la nueva metodología y evaluar el impacto en los resultados. Silva explicó que este grupo de técnicos será el encargado de analizar los datos sobre PISA que todavía quedan por investigar.

