Sobre las 7:30 de la mañana, las banderas flameaban al frente de la escuela Nº 333 de Estación Llamas, a la espera de la llegada de los niños. Los parlantes y micrófonos ya estaban prontos y los maestros -selfie de por medio- terminaban los últimos aprontes para recibir también a las autoridades de la enseñanza, que eligieron ese centro como el primero de una recorrida que se extendería durante la mañana de ayer lunes 6 de marzo, para dar comienzo a un nuevo año lectivo.

Las túnicas blancas y las moñas azules recién armadas fueron llenando poco a poco el patio frente a la escuela. A las 8:04, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, cruzó también el portón de entrada y media hora más tarde el micrófono se encendió para dar arranque a los discursos.

"Realmente es una gran alegría ver a esta comunidad a pleno y a los niños lustrados, como me gusta decir a mí", señaló la directora de Primaria, Irupé Buzzetti. Una alegría y una sonrisa, recalcó, que "no se puede perder en el año".

En el mismo sentido, Muñoz afirmó que la prioridad para 2017 es que los alumnos no abandonen los cursos. "Cada niño de este país tiene padre, madre o tutor", afirmó.

Las autoridades aseguraron en cada centro que se está en camino hacia la universalizsción de la educación media, que las condiciones para el inicio de clases están dadas y que los problemas de inscipciones y docentes se van a solucionar en el correr de la semana. "Cuando hace unos años atrás decíamos que queríamos que todos estudiaran, muchos sabían que no era posible porque no había donde sentarnos, no había presupuesto para contratar docentes ni para generar grupos nuevos. El país llegó a una realidad donde eso se materializa", afirmó el presidente del Codicen, Wilson Netto.