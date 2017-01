"Bajar la rotación es un desafío para el segundo año"

Acercarse a la comunidad

A mitad de año abre el Hampton

El 30 de noviembre de 2015 abrió sus puertas el primer hotel de la cadena Hilton en Montevideo , el segundo en el país –luego de la marca Conrad en Punta del Este–. Después de haber atravesado el primer año y de casi alcanzar el promedio de ocupación del mercado –estimado entre 50% y 60%–, el gerente general, Agustín Maddocks, habló con Café & Negocios sobre los dos grandes desafíos para el próximo año, ambos estrechamente vinculados: bajar la tasa de rotación del personal y mejorar la consistencia del servicio."La rotación hace que tengamos que estar entrenando constantemente y una vez que la persona logró adquirir las competencias, se va y hay que volver a empezar el proceso", comentó Maddocks. Eso, según el ejecutivo, no es debido a un mal clima laboral, sino a la amplia oferta hotelera en Montevideo."(Los trabajadores) van rotando de un hotel a otro, buscando mínimas diferencias salariales", indicó.Eso dificulta la consistencia de todos los servicios que tiene el hotel, ya que las capacitaciones demandan esfuerzos que si la persona se va, no se transforman en beneficios para el hotel.La mayoría de los huéspedes son corporativos –especialmente argentinos y brasileños– y turistas que aprovechan la conexión del hotel con Montevideo Shopping –también del Grupo Lecueder, propietario de Hilton Garden Inn–, para hacer su paseo de compras. Carnaval, marzo, las vacaciones de julio y noviembre fueron los momentos de mayor ocupación y hubo un buen nivel de reservas para este mes.Uno de los puntos fuertes y en los que más se ha trabajado durante el año es en acercar los servicios del hotel a la comunidad. Para eso, se organizaron diversos festivales gastronómicos en el restaurante del primer piso del hotel. que buscaron derribar algunos mitos. "La gente piensa que sólo el huésped puede venir (al restaurante) y la realidad es que los restaurantes de los hoteles viven del vecino", instó.Maddocks dijo que en el tercer año, Hilton Garden Inn terminará de afianzarse en el mercado uruguayo. "Estamos buscando mejorar los niveles de ocupación y tarifas para consolidar nuestra propuesta", sintetizó.Se estima que a mediados de 2017 se inaugurará el hotel Hampton by Hilton, propiedad de la desarrolladora Saceem, quien también se encarga de su construcción. Se define como un hotel-aeropuerto, y se ubica contiguo al salón de eventos Punta Cala. Tendrá 120 habitaciones y apunta a un público corporativo, con el servicio "bed and breakfast", que requieren los ejecutivos.