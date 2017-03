Baliño: "la gestión separa a los líderes de los charlatanes"

La gestión y el liderazgo son los caminos que conducen a una organización exitosa, enfatizó el socio fundador de Xn Partners, Enrique Baliño. En una conferencia realizada en el Auditorium del World Trade Center a sala llena, se realizó la presentación del "Programa de desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión", que impartirán en conjunto Xn Partners con WTC Montevideo Free Zone.

El programa va dirigido a empresarios de todo tipo de organizaciones, y especialmente a quienes se desempeñan como jefes, para que puedan transitar "el camino de ser jefe a ser líder".

"Para mejorar las organizaciones, los jefes son muy importantes, ya que son los responsables de lograr los resultados y crear un mejor lugar para trabajar", dijo Baliño.

Los dos objetivos más importantes en los que debe trabajar toda organización para lograr el éxito, la gestión y el liderazgo, son los aspectos abordados de forma conjunta en el programa. "Con el liderazgo y la gestión, los empleados se sienten parte del equipo; es como en un equipo de fútbol, todos tiran para el mismo lado", comentó el consultor.

Además, como analogía a lo que sucede en las organizaciones, Baliño citó una frase del abogado y filósofo de la administración Peter Drucker. "Se puede decir que no hay países subdesarrollados, sino mal gestionados". En referencia a ésto, el filósofo, en uno de sus tratados, explica que el liderazgo y la gestión en conjunto, están abandonados en Latinoamérica, lo que lleva a que los países no se desarrollen.

"La gestión separa a los líderes de los charlatanes, a los alemanes de los uruguayos", dijo el consultor uruguayo.

Tips para desarrollar liderazgo



La clave para ser un buen líder, es saber gestionar, explicó Baliño, y agregó que de lo contrario "no es un líder, sino un charlatán que no va en busca de sus objetivos". La capacidad de liderazgo y gestión se pueden construir, y el consultor y ex presidente de IBM para Latinoamérica brindó algunos tips para alcanzar las habilidades necesarias.

Lo primero, explicó Baliño, es definir un modelo de competencias a desarrollar. Entre ellas, inspirar, enseñar, motivar, destacar, son algunas en las que tienen que trabajar los futuros líderes.

A su vez, los líderes deben trabajar buscando los objetivos trazados, y eso no debería descuidarse. Para eso, Baliño dijo que es importante "construir y compartir la estrategia, gestionando la operación y la transformación".

Para transitar por el camino "de jefe a líder", es importante ser flexible a los cambios. "La mayoría de los cambios fracasan por la falta de adaptación", explicó.

El programa comienza a dictarse el 20 de abril.



